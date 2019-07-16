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Грози, зливи та шквали: де в Україні буде вирувати стихія (фото)

STYLERЖиття    16.07.2019 - 06:52
Грози, зливи та шквали: де в Україні буде вирувати стихія (фото)
Погода в Україні 16 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні поки не радує жителів країни теплими літніми днями

Погода в Україні у вівторок, 16 липня, піднесе неприємний сюрприз жителям деяких областей. Якщо місцями буде лише мрячити, то в деяких областях можливі зливи і грози з посиленням вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла, коли в Україну нарешті повернеться тепле літо і знову прийде час скаржитися на спеку.

Опадів варто чекати жителям всієї України - якщо на Заході пройдуть невеликі дощі, на решті території можливі локальні грози з посиленням вітру. А для Дніпропетровської області синоптики прогнозують сильні зливи у супроводі грози.

Грози, зливи та шквали: де в Україні буде вирувати стихія (фото)

Погода в Україні 16 липня (фото: РБК-Україна)

Що стосується температури повітря, то найвищі показники очікуються сьогодні на Півдні країни - від +24 до +26 градусів, на решті території денна температура коливатиметься в межах +21... +24 градусів.

У Києві сьогодні також можлива гроза і дощ. Термометри в столиці покажуть від +21 до +23 градусів.

Грози, зливи та шквали: де в Україні буде вирувати стихія (фото)

Погода в Україні 16 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Нагадаємо, в мережі показали відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, що проїжджав по вулиці.

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