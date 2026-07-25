Дроны атаковали Ростов, Энгельс и Луганск: в городах возникли пожары, горит здание казармы

В ночь на 25 июля в России вновь могли попасть под атаку дронов несколько городов, в результате чего возникли пожары. Также взрывы были во временно оккупированном украинском городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Энгельс

Первый инцидент возник в Энгельсе. Примерно в 02:40 ряд российский каналов стали писать, что на город якобы была совершена атака.

Чуть позже стала появляться информация, что загорелось здание одной из казарм. Еще через некоторое время ряд каналов написали, что, вероятно, горит бывший штаб 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Краснознаменной дивизии.

Но пока неясно, была ли это все таки атака. Паблик ASTRA отмечает, что ночью в в Саратовской области объявляли ракетную опасность и угрозу применения дронов. Но звуков атаки слышно не было, поэтому не факт, что пожар связан с ударами.

Ростов

Примерно в 03:30 россияне массово стали жаловаться на взрывы в Ростове. Предварительно, город был под атакой дронов. Также в сети были кадры очень опасной работы ПВО, так как ракеты иногда пролетали очень низко.

Спустя некоторое время в сети появились видео и фото, на которых виден пожар. Что именно загорелось, неясно, но губернатор региона Юрий Слюсарь отчитался, что повреждения получили склады, коммерческие организации и строящиеся высотки.

Луганск

Под ударом чего-то (пока неясно, чего) оказался также временно оккупированный Луганск. В результате атаки возник возник крупный пожар и гремели взрывы. Что именно было атаковано, пока неизвестно.