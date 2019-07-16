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Грозы, ливни и шквалы: где в Украине будет бушевать стихия (фото)

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 06:52
Грозы, ливни и шквалы: где в Украине будет бушевать стихия (фото)
Погода в Украине 16 июля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине пока не радует жителей страны теплыми летними днями

Погода в Украине во вторник, 16 июля, преподнесет неприятный сюрприз жителям некоторых областей. Если местами будет лишь моросить, то в некоторых областях возможны ливни и грозы с усилением ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко рассказала, когда в Украину наконец-то вернется теплое лето и снова придет время жаловаться на жару.

Осадков стоит ждать жителям всей Украины - если на Западе пройдут небольшие дожди, то на остальной территории возможны локальные грозы с усилением ветра. А для Днепропетровской области синоптики предрекают сильные ливни в сопровождении грозы. 

Грозы, ливни и шквалы: где в Украине будет бушевать стихия (фото)

Погода в Украине 16 июля (фото: РБК-Украина)

Что касается температуры воздуха, то самые высокие показатели ожидаются сегодня на Юге страны - от +24 до +26 градусов, на остальной территории дневная температура будет колебаться в пределах +21... +24 градусов.

В Киеве сегодня также возможна гроза и дождь. Термометры в столице покажут от +21 до +23 градусов.

Грозы, ливни и шквалы: где в Украине будет бушевать стихия (фото)

Погода в Украине 16 июля (фото: meteo.gov.ua)

Кстати, по пляжу Лузановка в Одессе прошел огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы писали, что Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Напомним, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, который проезжал по улице.

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