Грози і зливи накриють Україну: які області під ударом стихії (фото)

Погода в Україні 17 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде лютувати в деяких областях

Погода в Україні в суботу, 17 серпня, принесе сильні зливи і грози в деякі області. Також по всій країні збережеться холодна погода. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, сьогодні справжня грозова стихія зі зливою і шквалистим вітром очікується на Сході країни. Грози зі зливами накриють також Сумську область.

Сильний дощ синоптики обіцяють і мешканцям Київщини, а в Чернігівській, Полтавській і Дніпропетровській області опади будуть не настільки рясними, але з грозами.

Погода в Україні 17 серпня (фото: РБК-Україна)

На решті території сухо, але прохолодно, очікується мінлива хмарність.

На Заході найближчої ночі від +8 до +13, а вдень температура дещо підвищиться порівняно з сьогоднішнім днем (+21... +24), вище показники будуть на Закарпатті - від +24 до +26 градусів.

Найхолодніше буде завтра на Півночі - від +19 до +21, вночі +11... +14 градусів.

В центральних областях також свіжо - найближча ніч від +10 до +14, вдень +20... +24.

Все ще комфортна температура збережеться в південних і східних регіонах - вночі +13... +19, вдень +25... +28.

У Києві завтра злива і холод +19... +21, вночі +11... +13.

Погода в Україні 17 серпня (фото: meteo.gov.ua)

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