Чоловік врятував сусідів, що тонули в селевому потоці під Одесою: фото героя

Селевий потік під Одесою (колаж: РБК-Україна)

Історія чоловіка, який врятував постраждалих від селевого потоку в Білгород-Дністровському районі - читайте в матеріалі Styler

Селевий потік в Одеській області 4 серпня накрив дачне селище Садове, що на околиці Мологи Білгород-Днестровкого району. У результаті події загинув 69-річний чоловік, а молода подружня пара залишилася жива завдяки своєму сусідові Олександру Бирці. Про це пише КП в Україні.

В селі Молога і досі не можуть отямитися після пережитого. Селевий потік висотою більше 1,5 метра буквально зніс десяток будинків.

Сім'я 33-річного Олександра Бирки - дружина і двоє дітей - врятувалася на другому поверсі. А його сусіди, які володіють одноповерховим будинком, виявилися заблокованими в ньому. Коли чоловік почув крики "Рятуйте! Тонемо!" - тут же поспішив на допомогу.

Саме будинок Ірини Карасьової і Олександра Журавля виявився одним з перших на шляху хвилі з води, бруду каміння та сміття. Вони не встигли зорієнтуватися, коли побачили власний автомобіль, що плив по двору. У лічені секунди вода витиснула вікна і ринула в будинок.

Селевий потік під Одесою - так виглядав будинок Ірини та Олександра після схода селю (фото: dumskaya.net)

"Двері відкрити не змогли, вибралися через вікно ззаду будинку. Знайшли якусь колоду, міцно за неї вчепилися", - розповіла мама врятованої жінки Ганна, - Донька ще якось намагалася борсатися і допомагати чоловікові, який плавати не вміє. Щось страшне коїлося..."

Герой, який врятував сім'ю, розповідає, що протягнув сусідам гілку і підтягнув до виноградної арки, яка в цей момент була майже нарівні з потоком.

Далі Олександр подав сусідам драбину і допоміг перебратися на другий поверх свого будинку. Спочатку затягнув жінку, а потім її чоловіка.

Діти рятівника дуже пишаються вчинком батька і тепер говорять всім: "Наш тато - Аквамен".

Олександр Бирка показує рівень селевого потоку (фото: dumskaya.net)

Зараз люди потроху допомагають постраждалим, нещодавно долучилася і місцева влада, яка перші дні відмовчувалися, пообіцяли підтримати фінансово.

Зазначимо, що сходження селю, як правило характерне для пагорбистих регіонів, у пониззі Одеси виникло не з примхи природи. Справа в тому, що неподалік від дачного селища розташована природна низина, яка збирає воду і несе її в бік лиману. Але кілька років тому її перегородили насипом, на якому проклали дорогу. І природа взяла своє - насип разом з дорогою 4 серпня рушив в бік Садового.

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу знову накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через величезноий потік води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.

Раніше були опубліковані шокуючі відео, на якому вітер зривав дахи з будинків у Вишгороді під Києвом під час урагану.

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