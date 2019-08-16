Готуємо пуховики: на вихідних в Україні сильно похолодає

Погода в Україні (Getty Images)

Погода в Україні різко зміниться на Спаса

Погода в Україні сповнена сюрпризів і найближчі вихідні, 17 і 18 серпня, не стануть винятком. Синоптик Наталка Діденко попередила, що у найближчу добу в Україні різко похолодає.

За прогнозом Діденко, у суботу, 17 серпня, Україна стане самою холодною країною у всій Європі. Температура повітря буде невисокою, але за рахунок крижаного вітру буде здаватися, що повітря холодніше ще на кілька градусів.

"У суботу в Україні буде шанс перертусити шафи, витягнути і потренувати плащі і навіть пуховички перед новим сезоном. Адже 17 серпня Україна буде однією із самих холодних у Європі. Денна температура повітря становитиме +17 +24 градуси. У південній частині та на Сході буде тепліше, +23 +28 градусів. На тлі не настільки страшних +18 +20 градусів буде завивати північно-західний і західний вітер, який підсилить відчуття холоду на 3-5 градусів", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що вже в неділю температура повітря почне підвищуватися і з понеділка в Україну знову повернеться літо.

"А в неділю вже можна буде відпочити, тому що температура повітря почне вирівнюватися, у межах України 18 серпня передбачається +24 +29 градусів, на півночі +20 +24 градуси. З 19-го серпня, на Спаса, тепле, спекотне літо почне повертатися в Україну знову", - заспокоїла українців Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що без дощів на вихідних не обійдеться, але їх буде зовсім небагато.

"В найближчі вихідні ймовірність опадів на півночі і сході, дотягне місцями до Черкаської області, в суботу подекуди на Заході. Однак ці опади будуть локальними і млявими. Велика частина території буде належати сухій погоді. Вітер обіцяє бути поривчастим, до сильного, в суботу, 17 серпня", - написала синоптик.

У Києві в суботу буде холодно і очікується вітер, можливий невеликий дощ. А в неділю потеплішає.

"У Києві 17-го серпня – холодно, вітряно, +18 +20 градусів. З густих хмар може покапать невеликий дощ. Синоптичний комфорт – на любителя. У неділю в столиці потеплішає до +23 +24 градусів, без опадів. 19-го серпня, в понеділок, на Спаса, в Києві очікується прекрасна погода – сонячно і тепло, +25 +27 градусів", - розповіла Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що погода в найближчий тиждень порадує українців.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, в яких областях України очікується осіння погода.