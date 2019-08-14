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У центрі Києва чоловік дивом ухилився від падаючого дерева: відео порятунку

STYLERПодії    14.08.2019 - 11:58
У центрі Києва чоловік дивом ухилився від падаючого дерева: відео порятунку
У Києві чоловік ухилився від падаючого дерева (колаж: РБК-Україна)

Життю чоловіка загрожувала реальна небезпека

Під час урагану в Києві величезне дерево впало прямо в центрі Києва. Момент падіння потрапив на відеозапис, на якому можна побачити "народженого в сорочці" чоловіка. Відео опублікував ресурс Київ Оперативний у Facebook.

Надзвичайна подія, яку зафіксувала камера зовнішнього відеоспостереження, трапилася у вечірній час на вулиці Богдана Хмельницького, що неподалік від метро "Театральна".

Зазначимо, що користувачі мережі традиційно звинуватили у всьому столичну владу і "Київзеленбуд".

  • Дякуємо Кличку і Київзеленбуду.
  • Ну, сьогодні ти втік.
  • Унікальна везучість!
  • А де коментатори "не там запаркувався, не там йшов" ?
  • Київзеленбуд не несе відповідальність за стан дерев в місті?

У центрі Києва чоловік дивом ухилився від падаючого дерева: відео порятунку

Скрін комменатриев

Ледве не прибило падаючим деревом, але чоловік явно «народився в сорочці». Київ, Богдана Хмельницького

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 13 серпня 2019 р.

У Києві чоловік ухилився від падаючого дерева (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, у київському метро сталася надзвичайна подія, через що було зупинено движекние поїздів на червоній гілці" метрополітену.

Раніше ми писали про те, що по Європі пронісся потужний торнадо. В результаті стихії 14 осіб отримали різні травми, близько 100 будинків повністю зруйновані. У мережі публікують фото і відео наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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