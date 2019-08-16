ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грозы и ливни накроют Украину: какие области под ударом стихии (фото)

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 20:51
Грозы и ливни накроют Украину: какие области под ударом стихии (фото)
Погода в Украине 17 августа (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет свирепствовать в некоторых областях

Погода в Украине в субботу, 17 августа, принесет сильные ливни и грозы в некоторые области. Также по всей стране сохраниться холодная погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня настоящая грозовая стихия с ливнем и шквалистым ветром ожидается на Востоке страны. Грозы с ливнями накроют также Сумскую область.

Сильный дождь синоптики обещают и жителям Киевщины, а в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской области осадки будут не столь обильными, но с грозами.

Грозы и ливни накроют Украину: какие области под ударом стихии (фото)

Погода в Украине 17 августа (фото: РБК-Украина)

На остальной территории сухо, но прохладно, ожидается переменная облачность.

На Западе ближайшей ночью от +8 до +13, а днем температура немного повысится по сравнению с сегодняшним днем (+21... +24), выше показатели будут на Закарпатье - от +24 до +26 градусов.

Холоднее всего будет завтра на Севере - от +19 до +21, а ночью +11... +14 градусов.

В центральных областях также свежо - ближайшая ночь от +10 до +14, днем +20... +24.

Все еще комфортная температура сохранится в южных и восточных регионах - ночью +13... +19, днем +25... +28.

В Киеве завтра ливень и холод +19... +21, ночью +11... +13.

Грозы и ливни накроют Украину: какие области под ударом стихии (фото)

Погода в Украине 17 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивает движущиеся автомобили, а о побережье бьются шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который увернулся от падающего дерева во время урагана в Киеве.

Погода в Украине 17 августа будет одной из самых холодных в Европе Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь