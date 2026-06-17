ВСУ передали тысячи часов видеозаписей боев для обучения ИИ союзников

Американский стартап Enabled Intelligence предоставил доступ к огромному архиву видеозаписей, снятых украинскими дронами. Полмиллиона часов реальных боевых кадров с фронта будут использованы для обучения искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DefenseScoop .

Вирджинская компания Enabled Intelligence расширила свою библиотеку EView. Теперь она содержит уникальные наборы данных по Украине. Это не компьютерная игра. Это настоящая война, а не симуляция.

С момента масштабного вторжения России в 2022 году Украина накопила колоссальный объем визуальной информации. Теперь эти данные становятся топливом для военных технологий будущего. Искусственный интеллект будет учиться распознавать вражескую технику и солдат в реальных условиях.

"Это первое полноценное видео об Украине в нашей библиотеке EView. Его отличает то, что оно снято в реальной, а не смоделированной и неконтролируемой среде", - заявил основатель компании Питер Кант.

Библиотека содержит не просто видео - это структурированная база знаний для различных типов датчиков. Электрооптические камеры, радиолокаторы с синтезированной апертурой, инфракрасные датчики, аудиосигналы на иностранных языках - все это пригодится.

По словам разработчиков, коллекция насчитывает более 500 тысяч часов записей. Все кадры уже прошли предварительную маркировку и проверку. Это означает, что они готовы к загрузке в нейросети.

"Это кадры из одного из самых сложных и динамичных конфликтов в современной истории, охватывающие обнаружение воздушных объектов, классификацию транспортных средств и наземную активность. Такую оперативную аутентичность чрезвычайно трудно воссоздать, и это именно то, что нужно системам искусственного интеллекта во время развертывания", - отметил Кант.

Что это даст армиям союзников

Главная цель проекта - научить дроны и автономные системы вести боевые действия самостоятельно. Благодаря этим данным беспилотники смогут распознавать и поражать цели без участия оператора, что критически важно в условиях работы вражеских средств РЭБ.

Но сфера применения шире. Военные будут использовать ИИ для:

Сбора разведывательных данных.

Проведения наступательных операций.

Обеспечения логистики в опасных зонах.

Помимо армии, эти данные заинтересуют и коммерческий сектор. Питер Кант считает, что опыт украинской войны поможет развивать гражданскую доставку товаров дронами и дистанционное зондирование земли.

"Что делает украинские кадры особенно ценными, так это то, что они реальны. Вы видите все погодные условия, каждый тип местности, каждый непредсказуемый сценарий, который симуляция не может воспроизвести", - подытожил Кант.

Что известно о компании Enabled Intelligence

Это серьезный игрок на рынке США. Компания имеет контракт с Национальным агентством геопространственной разведки на сумму до 708 миллионов долларов.

Разработчики не разглашают, от кого именно получают видео с украинского фронта. Однако подчеркивают, что данные уже доступны для "утвержденных пользователей". В этот список входят структуры США, Украины и стран-членов НАТО.