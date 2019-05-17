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Усі тут помирають: Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення

STYLERТелешоу    17.05.2019 - 17:23
Усі тут помирають: Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення
Євробачення 2019 - Лазарєв поскаржився на організаторів конкурсу (колаж: РБК-Україна)

Євробачення засмутило Сергія Лазарєва через умови перебування на сцені

Євробачення нині проходить в Тель-Авіві. Поки всі в передчутті фіналу конкурсу, який відбудеться 18 травня, Сергій Лазарєв на прес-конференції заявив про своє невдоволення організаторами.

Євробачення в Ізраїлі дещо розчарувало учасника від Російської Федерації умовами перебування на сцені і репетиційних майданчиках. Справа в тому, що через кондиціонери в приміщенні дуже холодно.

До речі, Сергій Лазарєв вже став "жертвою" кондиціонерів - артист застудився через переохолодження і у нього проблеми зі зв'язками.

Лазарєв розповів, що на конкурсному майданчику працюють потужні кондиціонери, які, на його думку, і стали причиною його проблем з шиєю і зв'язками напередодні виступу.

"Всі тут помирають, дуже холодно, голос помирає. Зменшіть кондиціонери, це бажання всіх", - заявив Лазарєв і озвучив прохання полегшити умови перебування на сцені і репетиційних майданчиках.

Євробачення 2019 - Лазарєв поскаржився на організаторів конкурсу (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

До речі, нещодавно Сергій Лазарєв оконфузився з конкурсним номером на Євробаченні 2019.

Раніше ми писали про те, що Вєрка Сердючка зробила гучну заяву про KAZKA, MARUV і Євробачення.

Також ми повідомляли, що Вєрка Сердючка на відкритті Євробачення 2019 змусила ведучу пити алкоголь.

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