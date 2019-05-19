Евровидение 2019: названо имя победителя (видео)

Евровидение 2019 (фото: instagram.com/eurovision)

Евровидение 2019 завершилось грандиозным финалом

Финал Евровидения 2019 стартовал 18 мая в 22:00 по киевскому времени. На сцену вышла хозяйка конкурса Нетта Барзилай - она представила 26 финалистов, которые по очереди вышли на сцену. Гранд-финал завершился в 02:00 объявлением победителя - им стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.

Коротко расскажем о хронологии финала песенного конкурса, который в этом году принимал израильский Тель-Авив.

После эпичного появления на сцене Нетты Барзилай, на сцену бурно ворвалась травести-дива Дана Интернешнл, которая "порвала" конкурс в 1998 году. Она исполнила отрывок своей победной песни Diva.

Евровидение 2019 (Дана Интернешнл, фото: instagram.com/eurovision)

Далее на сцену вышли ведущие конкурса Асси Азар, Люси Аюб, Бар Рафаэлли, и Эрез Таль, которые открыли грандиозное шоу, объявив порядок выступления конкурсантов.

Евровидение 2019 - (скрин видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Начала конкурсное выступление представительница Мальты - Микела Паче с песней "Chameleon".

Представитель же РФ Сергей Лазарев, из-за которого перед началом финала дисквалифицировали жюри из Беларуси, выступал в гранд-финале под номером пять. Надо сказать, что публика довольно горячо поддержала Лазарева, он получил овации публики.

Евровидение 2019 (Сергей Лазарев, Россия, фото: instagram.com/eurovision)

Фаворит этого года - нидерландец Дункан Лоуренс выступал под номером 12. Его номер был довольно скромным - никаких экранов, как у Лазарева, только сам исполнитель, фортепиано и его искренняя исповедь о сложных отношениях с первой любовью - песня "Arcade".

Евровидение 2019 (Дункан Лоуренс, Нидерланды, фото: instagram.com/eurovision)

Еще один фаворит международного песенного конкурса - трансгендер из Франции - Билал Ассани с песней "Roi" выступил под номером 21 под грандиозные овации зрителей. Его номер был отображением внутренней боли, связанной с неприятием себя в современном обществе. С ним на сцене выступила "нестандартная" балерина и глухо-немая девушка.

Евровидение 2019 (Билал Ассани, Франция, фото: instagram.com/eurovision)

После того, как последний участник Евровидения в Тель-Авиве испанец Miki исполнил песню "La venda" ведущие окрыли каналы для голосования.

Пока зрители голосовали, на сцене выступали приглашенные звезды: Кончита Вурст, Монс Зелмерлев, Элени Фурейра, Верка Сердючка.

Завершила выступления приглашенных звезд Мадонна, которая спела свой культовый хит 1989 года "Like A Prayer", а также новый сингл "Future", который она исполнила в дуете с рэпером Quavo.

По результатам голосования жури из 41 страны победителем стал Джон Лундвик из Швеции с песней "Too Late for Love".

Евровидение 2019 (Джон Лундвик, Швеция, фото: instagram.com/eurovision)

А Тамара Тодевска из Северной Македонии, которая исполнила песню "Proud", посвятив ее своим детям, заняла второе место по голосованию жюри.

Евровидение 2019 (Тамара Тодевска, Северная Македония, фото: instagram.com/eurovision)

Третье место по результатам голосования жури Евровидения 2019 занял Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней "Arcade".

Напряжение достигло накала, когда стали оглашать результаты зрительского голосования.

К слову, по результатам голосования зрителей, Беларусь получила ноль голосов, а Норвегия более двух тысяч. Трансгендер Белал Асани из Франции получил немного белее, чем 30 голосов, что сильно разочаровало публику.

Более двух тысяч голосов получил и Сергей Лазарев, что на некоторое время вывело представителя РФ в лидеры рейтинга.

Победительница голосования жури Тамара Тодевска получила чуть более 50 зрительских голосов, что сделало ее победу невозможной.

А победителем Евровидения по итогам всех голосований стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.

Второе место досталось представителю Италии Mamud с песней "Soldi". Фаворит же голосования жури - Джон Лундвик из Швеции, опустился на шестое место.

Сергей Лазарев с песней "Scream" занял третье место на Евровидении.

Евровидение 2019 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

К слову, Сергей Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения из-за сложных условий работы на сцене.