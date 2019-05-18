Білорусь усунули від голосування на Євробаченні: названа причина

Євробачення 2019 (фото: eurovision.tv)

На Євробаченні в Тель-Авіві зафіксували перші порушення

Євробачення грандіозно завершиться сьогодні, 18 травня. Пряма трансляція розпочнеться о 22:00, а оголошення переможця відбудеться вже вночі, 19 травня. Нещодавно стало відомо, що від голосування у міжнародному пісенному конкурсі відсторонили журі з Білорусі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Справа в тому, що учасники суддівського складу порушили головне правило Євробачення - вони розкрили свої переваги.

Білоруське журі заочно вирішило віддати максимум - 12 балів представнику Росії, Сергію Лазарєву.

Повідомляється, що, незважаючи на подібні санкції, телеглядачі з Білорусі все ж зможуть проголосувати за учасника фіналу Євробачення.

Євробачення 2019 - від голосування усунули журі з Білорусі (фіналісти Євробачення, фото: instagram.com/eurovision)

До речі, організатори на офіційному сайті підтвердили виступ Мадонни, а також повідомили, з яким хітом вийде на сцену культова поп-виконавиця.

Раніше повідомлялося, що на "Євробаченні" в Тель-Авіві зустрілися Вєрка Сердючка, Кончіта Вурст і Нетта Барзілай.

Нагадаємо, Сергій Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення через складні умови роботи на сцені.