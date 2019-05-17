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Євробачення 2019: стали відомі подробиці виступу Мадонни

STYLERПерсони    17.05.2019 - 21:09
Євробачення 2019: стали відомі подробиці виступу Мадонни
Євробачення 2019 - яку пісню виконає Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На Євробаченні в Тель-Авіві цього року вперше виступить Мадонна

Євробачення, яке нині проходить в ізраїльському Тель-Авіві, підходить до градіозного завершення - фінал конкурсу відбудеться в суботу, 18 травня. Організатори на офіційному сайті підтвердили виступ Мадонни, а також повідомили, з яким хітом виступить культова поп-виконавиця.

Легенда, виступ якої був під загрозою зриву, нарешті остаточно підтвердила свою появу на Євробаченні в Тель-Авіві.

Під час гранд-фіналу Мадонна виконає свій культовий хіт 1989 року "Like A Prayer", а також новий сингл "Future", який вона виконає з репером Quavo.

Євробачення 2019: стали відомі подробиці виступу Мадонни

Євробачення 2019 - яку пісню виконає Мадонна (разом з репером Quavo, фото: instagram.com/madonna)

"Ми раді нарешті підтвердити, що незрівнянна музична ікона Мадонна приєднається до нас на Євробаченні цього року, - розповів виконавчий продюсер Йон Ола Санд.

Євробачення 2019 - яку пісню виконає Мадонна ("Like A Prayer", відео: YouTube/Madonna)

Легенда світової музики виступить на Євробаченні вперше в історії пісенного конкурсу. Крім того сингл "Future" буде представлений ще до офіційного релізу альбому, який вийде вже 14 червня.

Євробачення 2019 - яку пісню виконає Мадонна ("Future", відео: YouTube/Madonna)

Раніше повідомлялося, що на "Євробаченні" в Тель-Авіві зустрілися Вєрка Сердючка, Кончіта Вурст і Нетта Барзілай.

Раніше ми писали про те, що Сергій Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення через складні умови роботи на сцені.

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