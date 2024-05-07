Евровидение 2024: где смотреть выступление Украины и как голосовать в первом полуфинале

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Где смотреть полуфинал Евровидения 2024

Первый полуфинал международного песенного конкурса, в котором принимает участие Украина, стартует 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

Уже традиционно трансляцию полуфинала действа можно будет смотреть на нескольких площадках онлайн:

на официальном сайте Евровидения

на YouTube-канале "Евровидение Украина"

на телеканале "Суспільне Культура".

на Facebook-страницах "Евровидение Украина", "Суспільне Мовлення", "Суспільна Культура", "Перший"

Также вживую эфир первого полуфинала Евровидения 2024 можно будет слушать вживую на "Радіо Промінь".

Отметим, что за полчаса до показа полуфинала, в 21:30, на канале "Суспільна Культура" начнется трансляция "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение 2024".

Комментировать песенное действо будет неизменный Тимур Мирошниченко, который, к слову, уже 19 лет является украинским голосом Евровидения.

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Как голосовать на Евровидении 2024

Голосование начнется после исполнения последней песни и продлится примерно 15-25 минут.

Отдать свой голос можно через сайт, звонком или с помощью SMS.

10 песен, которые наберут наибольшее количество баллов, попадут в Гранд-финал (национальные жюри не выставляют свои баллы в полуфиналах).

Отметим, что в 2024 году в систему голосования на Евровидении было внесено несколько изменений.

Так, теперь голосовать за свои любимые песни могут зрители со всего мира, то есть даже тех из стран, которые не участвуют в конкурсе. Это можно сделать по ссылке (или в официальном приложении Eurovision Song Contest) в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и большим финалом.

Напомним, что рэперша alyona alyona и певица Jerry Heil будут выступать под номером 5.

Можно ли голосовать за Украину на Евровидении 2024

Если вы сейчас находитесь в Украине, то голосовать за наших представительниц вы не можете.

Зато если вы живете в одной из стран, представители которых также будут участвовать в первом полуфинале, то голосовать за Украину у вас будет возможность.

Как голосовать за Украину в первом полуфинале, если вы за границей

Напомним, что 7 мая кроме Украины выступают:

Кипр

Сербия

Литва

Ирландия

Польша

Хорватия

Исландия

Словения

Финляндия

Молдова

Азербайджан

Австралия

Португалия

Люксембург.

10 лучших пройдут в большой финал Евровидения 2024.

Также вы прямо сейчас можете проголосовать за Украину, если живете в государстве, вообще не участвующем в Евровидении.

Евровидение 2024: прогноз букмекеров

Прогнозы букмекеров относительно победителей конкурса постоянно претерпевают изменения. Но главные фавориты уже определены.

Так, по данным букмекеров, победу на Евровидении в этом году вероятнее всего одержит Хорватия.

Второе место пророчат представителю Швейцарии.

"Бронзу" букмекеры отдают Angelina Mango из Италии.

Украина за несколько часов до начала первого полуфинала замыкает топ-4.

Надо помнить, что прогнозы букмекеров могут меняться в течение дня.

Таблица букмекеров (фото: скриншот)

Когда будет финал Евровидения 2024

Финал 68-го песенного конкурса состоится в субботу, 11 мая в Мальме.

В Гранд-финале примут участие 26 участников: Швеция, представители "большой пятерки" (Германия, Испания, Франция, Италия и Великобритания), 10 лучших из первого и второго полуфиналов.