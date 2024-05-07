Евровидение 2024: где смотреть выступление Украины и как голосовать в первом полуфинале

Евровидение 2024 стартует 7 мая. В этот день состоится первый полуфинал, участие в котором примут представители Украины Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно и где смотреть полуфинал Евровидения 2024, как голосовать за своих фаворитов и можно ли отдать голос за Украину.
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Первый полуфинал международного песенного конкурса, в котором принимает участие Украина, стартует 7 мая в 22:00 по киевскому времени.
Уже традиционно трансляцию полуфинала действа можно будет смотреть на нескольких площадках онлайн:
Отметим, что за полчаса до показа полуфинала, в 21:30, на канале "Суспільна Культура" начнется трансляция "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение 2024".
Комментировать песенное действо будет неизменный Тимур Мирошниченко, который, к слову, уже 19 лет является украинским голосом Евровидения.
Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Голосование начнется после исполнения последней песни и продлится примерно 15-25 минут.
Отдать свой голос можно через сайт, звонком или с помощью SMS.
10 песен, которые наберут наибольшее количество баллов, попадут в Гранд-финал (национальные жюри не выставляют свои баллы в полуфиналах).
Отметим, что в 2024 году в систему голосования на Евровидении было внесено несколько изменений.
Так, теперь голосовать за свои любимые песни могут зрители со всего мира, то есть даже тех из стран, которые не участвуют в конкурсе. Это можно сделать по ссылке (или в официальном приложении Eurovision Song Contest) в течение 24 часов перед каждым полуфиналом и большим финалом.
Напомним, что рэперша alyona alyona и певица Jerry Heil будут выступать под номером 5.
Если вы сейчас находитесь в Украине, то голосовать за наших представительниц вы не можете.
Зато если вы живете в одной из стран, представители которых также будут участвовать в первом полуфинале, то голосовать за Украину у вас будет возможность.
Как голосовать за Украину в первом полуфинале, если вы за границей
Напомним, что 7 мая кроме Украины выступают:
10 лучших пройдут в большой финал Евровидения 2024.
Также вы прямо сейчас можете проголосовать за Украину, если живете в государстве, вообще не участвующем в Евровидении.
Прогнозы букмекеров относительно победителей конкурса постоянно претерпевают изменения. Но главные фавориты уже определены.
Так, по данным букмекеров, победу на Евровидении в этом году вероятнее всего одержит Хорватия.
Второе место пророчат представителю Швейцарии.
"Бронзу" букмекеры отдают Angelina Mango из Италии.
Украина за несколько часов до начала первого полуфинала замыкает топ-4.
Надо помнить, что прогнозы букмекеров могут меняться в течение дня.
Таблица букмекеров (фото: скриншот)
Финал 68-го песенного конкурса состоится в субботу, 11 мая в Мальме.
В Гранд-финале примут участие 26 участников: Швеция, представители "большой пятерки" (Германия, Испания, Франция, Италия и Великобритания), 10 лучших из первого и второго полуфиналов.
Недавно мы рассказывали, что Alyona Alyona травмировалась перед полуфиналом Евровидения 2024.
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