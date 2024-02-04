Стало известно, кто поедет на Евровидение 2024 года от Украины

Нацотбор на Евровидение 2024 года прошел 3 февраля. В финале победу одержал дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria" и именно им представится честь представлять Украину на престижном песенном конкурсе в Мальме.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как голосовали профессиональное жюри и зрители в финале Нацотбора, когда состоится конкурс и интересные факты о песне-победительнице.

Что известно о песне-победительнице

Своей песней Jerry Heil и Alyona Alyona говорят о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед. Певицы "искренне верят в победу правды", однако "в мире, наполненном шумом, мы будем услышаны только, если будем объединенными и слаженными".

Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Украина стала для всего мира образцом единения. Мы вместе смело посмотрели в лицо врагу и начали работать как единый механизм. Это было так поразительно, что весь мир взялся нам помогать", - говорит Алена Савраненко.

Реакции людей со всего мира на песню поражают. Все отмечают в частности следующие аспекты:

Какой украинский язык хорош!

Воу, это песня о Деве!

Эта песня могла бы стать великой в Штатах! Классный продакшн!

Достойная песня и форматная. У нее есть большие шансы на успех в Евровидении

Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

Вместе с тем украинцы в соцсетях критиковали песню за слова "з нами мама Тереза і Діва Марія, босі, ніби по лезу, йшли по землі", потому что образ Терезы в истории довольно противоречивым.

С одной стороны, мать Тереза - самая известная в мире монахиня, основательница Конгрегации Миссионерок Любви, лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, признана святой в католической церкви.

С другой - ей упрекают в том, что в ее многочисленных больницах в антисанитарных условиях умирали люди, а она в то время имела большие суммы пожертвований, которые не тратила на нуждающихся, а также общалась с "мировыми тиранами".

Alyona Alyona и Jerry Heil, комментируя упреки, утверждают, что их песня "не является биографической", а Тереза фигурирует в треке как образ, а не личность, и в песне она упоминается исключительно как символ добра.

Как голосовали жюри и украинцы

В приложении "Дия" за победителя Нацотбора проголосовало 1 167 176 украинцев, также свои голоса за участников отдали и члены жюри: Сергей Танчинец, Джамала и Андрей Данилко.

Члены жюри распорядили баллы следующим образом:

один балл - NAHABA

два балла - NAZVA

три балла - SKYLERR

четыре балла - Drevo

пять баллов - ANKA

шесть баллов - YAKTAK

семь баллов - YAGODY

восемь баллов - INGRET

девять баллов - MELOVIN

десять баллов - alyona alyona & Jerry Heil

одиннадцать баллов - Ziferblat.

Скриншот

А зрители распорядились своими баллами следующим образом:

один балл - NAZVA

два балла - INGRET

три балла - Drevo

четыре балла - ANKA

пять баллов - NAHABA

шесть баллов - SKYLERR

семь баллов - YAGODY

восемь баллов - Ziferblat

девять баллов - MELOVIN

десять баллов - YAKTAK

одиннадцать баллов - alyona alyona & Jerry Heil.

Скриншот

Как в ы ступили все участники Нацотбора

YAKTAK - "Lalala"

INGRET - "Keeper"

NAZVA - "Slavic English"

ANKA - "Палала"

Drevo - "Endless chain"

MÉLOVIN - "DREAMER"

SKYLERR - "Time is running out"

Ziferblat - "Place I Call Home"

YAGODY - "Tsunamia"

NAHABA - "GLASSS"

Что дальше?

Украина будет представлена на Евровидении в двадцатый раз. Песенный конкурс пройдет в мае 2024 года на стадионе Malmö Arena.

Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал пройдет 11 мая.

По результатам жеребьевки представитель от Украины выступит в первой части первого полуфинала, 7 мая.

Место, где пройдет Евровидение 2024 - вторая по величине крытая арена в Швеции, которая вмещает более 15 тысяч человек. Здесь проводятся хоккейные матчи, игры по гандболу, флорболу, концерты и другие мероприятия.

Добавим, что Мальме будет принимать Евровидение уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах (тогда Украину представила Злата Огневич с песней "Gravity" и заняла почетную третью строчку).

Вот так проходило Евровидение 2013 на Malmö Arena (фото: Википедия)

Напомним, что предыдущее Евровидение проходило в британском Ливерпуле от имени Украины.

Группа TVORCHI, которая представляла нашу страну с песней "Heart of Steel", заняла шестое место в финале конкурса.

Зачем Украине участие в Евровидении

Ранее РБК-Украина (проект Styler) писало, что по убеждению главы делегации Украины на Евровидении Оксаны Скибинской, присутствие украинского артиста на этом событии "сверхважно".

"Особенно в такое сложное для нас время войны. Это позволит нам донести до всего мира голос и месседж Украины", - говорила она.

Кроме того, уверена Скибинская, благодаря конкурсу мы покажем, что "несмотря на сложности войны, Украина заботится о музыкальной культуре".