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Alyona Alyona травмировалась перед полуфиналом Евровидения: выступит ли она 7 мая

Понедельник 06 мая 2024 21:40
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Alyona Alyona травмировалась перед полуфиналом Евровидения: выступит ли она 7 мая alyona alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская реперка alyona alyona травмировалась во время репетиции на сцене Евровидения 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Jerry Heil.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram Евровидение и Богдана Беспалова.

Что известно об инциденте

По словам артистки, она наступила на свой костюм и упала, сломав ноготь.

"У меня эта кольчуга, и после репетиций она стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Я сломала ноготь и немного повредила свой костюм, но я жива!", - рассказала alyona alyona.

Alyona Alyona травмировалась перед полуфиналом Евровидения: выступит ли она 7 мая

Alyona Alyona травмировалась перед полуфиналом Евровидения: выступит ли она 7 мая

alyona alyona травмировалась (фото: instagram.com/thejerryheil)

Позже она добавила, что после инцидента не растерялась, встала и продолжила петь.

"Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и пойду, зачитаю еще лучше, потому что я уже имею опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за заботу", - резюмировала знаменитость.

Напомним, уже завтра, 7 мая, стартует международный песенный конкурс Евровидение 2024.

Представительницы Украины - дуэт alyona alyona и Jerry Heil - выступят в первом полуфинале под номером 5.

Недавно мы рассказывали, какими образами артистки очаровали публику Евровидения 2024 в Мальме.

Также мы писали, что представитель Германии на Евровидении 2024 сделал циничное заявление.

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