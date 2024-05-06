Alyona Alyona травмировалась перед полуфиналом Евровидения: выступит ли она 7 мая

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Jerry Heil.

Что известно об инциденте

По словам артистки, она наступила на свой костюм и упала, сломав ноготь.

"У меня эта кольчуга, и после репетиций она стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Я сломала ноготь и немного повредила свой костюм, но я жива!", - рассказала alyona alyona.

alyona alyona травмировалась (фото: instagram.com/thejerryheil)

Позже она добавила, что после инцидента не растерялась, встала и продолжила петь.

"Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и пойду, зачитаю еще лучше, потому что я уже имею опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за заботу", - резюмировала знаменитость.

Напомним, уже завтра, 7 мая, стартует международный песенный конкурс Евровидение 2024.

Представительницы Украины - дуэт alyona alyona и Jerry Heil - выступят в первом полуфинале под номером 5.