5 выступлений Украины на Евровидении, которые поразили весь мир

Украина принимает участие в Евровидении с 2003 года, и каждый раз наши артисты доказывают, что украинская культура растет и расширяет свои масштабы и достижения. В этом году мы также можем доказать свой талант и силу в Мальме.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие выступления Украины на Евровидении и охотно делится с вами.

Верка Сердючка

В 2007 году Украину на Евровидении представила Верка Сердючка со своей знаменитой песней Dancing lasha tumbai. Тогда она заняла 2-е место и заставила весь зал танцевать и подпевать ее трек.

Kalush Orchestra

Без всяких сомнений выступление Kalush Orchestra, которое принесло Украине победу в один из самых тяжелых годов для страны - в 2022, заслуживает отдельного внимания. Их песня "Stefania" смогла растрогать до слез и привлечь внимание к войне в Украине.

Злата Огневич

Одна из главных "Холостячек" страны Злата Огневич представила Украину на Евровидении в 2013 году, и, кстати, тоже в Мальме. Тогда Злата покорила треком "Gravity".

Джамала

В 2016 году Джамала выступила так, что довела всех до слез своим выступлением и песней "1994", которая несет в себе невероятно сильный смысл и опять же, затрагивает тему войны и геноцида.

TVORCHI

Да, ребятам возможно и не удалось завоевать победное первое место, но это было невероятно сильное выступление в 2023 году, во время полномасштабной войны. Их трек "Heart of Steel" рассказывает о стальных украинцах и нашей стойкости.

И стоит напомнить, что за несколько минут до выступления TVORCHI РФ ударила по родному городу солистов.