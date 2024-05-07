Євробачення 2024: де дивитися виступ України і як голосувати у першому півфіналі

Євробачення 2024 стартує 7 травня. У цей день відбудеться перший півфінал, участь у якому візьмуть представниці України Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria".
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли саме і де дивитися півфінал Євробачення 2024, як голосувати за своїх фаворитів і чи можна віддати голос за Україну.
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Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу, у якому бере участь Україна, стартує 7 травня о 22:00 за київським часом.
Вже традиційно трансляцію півфіналу дійства можна буде дивитися на кількох майданчиках онлайн:
Зазначимо, що за пів години до показу півфіналу, о 21:30, на каналі "Суспільне Культура" розпочнеться трансляція "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2024".
Коментуватиме пісенне дійство незмінний Тимур Мірошниченко, який, до слова, вже 19 років є українським голосом Євробачення.
Тимур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Голосування розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15-25 хвилин.
Віддати свій голос можна через сайт, дзвінком або за допомогою SMS.
10 пісень, які наберуть найбільшу кількість балів, потраплять у Гранд-фінал (національні журі не виставляють свої бали у півфіналах).
Зазначимо, що у 2024 році в систему голосування на Євробаченні було внесено кілька змін.
Так, тепер голосувати за свої улюблені пісні можуть глядачі з усього світу, тобто, навіть тих з країн, які не беруть участь у конкурсі. Це можна зробити за посиланням (або в офіційному додатку Eurovision Song Contest) протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.
Нагадаємо, що реперка alyona alyona та співачка Jerry Heil виступатимуть під номером 5.
Якщо ви зараз перебуваєте в Україні, то голосувати за наших представниць ви не можете.
Натомість якщо ви живете в одній з країн, представники яких також будуть брати участь у першому півфіналі, то голосувати за Україну у вас буде змога.
Як голосувати за Україну у першому півфіналі, якщо ви за кордоном
Нагадаємо, що 7 травня окрім України виступають:
10 кращих пройдуть до великого фіналу Євробачення 2024.
Також ви прямо зараз можете проголосувати за Україну, якщо мешкаєте в державі, яка взагалі не бере участь у Євробаченні.
Прогнози букмекерів щодо переможців конкурсу постійно зазнають змін. Але головні фаворити вже визначені.
Так, за даними букмекерів, перемогу на Євробаченні цього року ймовірніше за все здобуде Хорватія.
Друге місце пророкують представнику Швейцарії.
"Бронзу" букмекери віддають Angelina Mango з Італії.
Україна за кілька годин до початку першого півфіналу замикає топ-4.
Треба пам'ятати, що прогнози букмекерів можуть змінюватися протягом дня.
Таблиця букмекерів (фото: скріншот)
Фінал 68-го пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня у Мальме.
У Гранд-фіналі візьмуть участь 26 учасників: Швеція, представники "великої п’ятірки" (Німеччина, Іспанія, Франція, Італія та Велика Британія), 10 найкращих з першого і другого півфіналів.
Нещодавно ми розповідали, що Alyona Alyona травмувалася перед півфіналом Євробачення 2024.
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