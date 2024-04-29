Когда будет Евровидение 2024 и как его посмотреть: все подробности
Каждый год традиционно проходит песенный международный конкурс Евровидение. В этот раз он пришелся на начало мая. Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria", именно эти артистки победили в Национальном отборе, который проходил в феврале.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будет Евровидение, где его смотреть и когда будут выступать артистки из нашей страны.
При написании материала были использованы источники: "Суспільне", Википедия, eurovision.tv, EurovisionWorld.
Содержание
- Когда будет Евровидение
- Когда на Евровидении будет выступать Украина
- Порядок выступления стран на Евровидении
- Где смотреть Евровидение
- Кто победит на Евровидении: прогнозы букмекеров
- Все песни исполнителей Евровидения 2024
Когда будет Евровидение
Этот конкурс традиционно проходит в три этапа. Сначала должны "отгреметь" первый и второй полуфиналы, а затем грандиозный финал. В этом году все будет происходить в следующие даты:
- первый полуфинал - 7 мая в 22:00 по киевскому времени
- второй полуфинал - 9 мая в 22:00 по киевскому времени
- финал Евровидения - 11 мая в 22:00 по времени Киева.
Когда будет Евровидение - даты (скриншот)
Когда на Евровидении будет выступать Украина
Реперша alyona alyona и певица Jerry Heil попали в первый полуфинал. Они выступят под пятым номером.
Артистки уже отправились в Мальме и уже начали первые репетиции.
Jerry Heil и alyona alyona (фото: instagram.com/alyona alyona official)
Порядок выступления стран на Евровидении
В первом полуфинале будут выступать следующие страны:
- Кипр
- Сербия
- Литва
- Ирландия
- Украина
- Польша
- Хорватия
- Исландия
- Словения
- Финляндия
- Молдова
- Азербайджан
- Австралия
- Португалия
- Люксембург.
Кроме того, на сцене появятся артисты от Великобритании, Швеции и Германии. Однако они будут петь только в промежутках между основными участниками.
Когда на Евровидении будет выступать Украина (коллаж: РБК-Украина)
Во втором полуфинале на сцену выйдут представители таких стран как:
- Мальта
- Албания
- Греция
- Швейцария
- Чехия
- Австрия
- Дания
- Армения
- Латвия
- Сан-Марино
- Грузия
- Бельгия
- Эстония
- Израиль
- Норвегия
- Нидерланды.
А в промежутках выступят Франция, Испания, Италия.
В финале свои номера покажут 26 стран. Среди них будет Швеция, которая попадает сразу в финал как победительница Евровидения, страны "Великой пятерки" (Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция).
Также в финал попадут 10 стран, которые получат наивысшее количество баллов в первом или втором полуфинале.
Кто попадет в финал Евровидения (коллаж: РБК-Украина)
Где смотреть Евровидение
Традиционно оба полуфинала и гранд-финал Евровидения 2024 можно будет смотреть онлайн. Трансляцию шоу вы сможете увидеть на:
- официальном сайте Евровидения
- на YouTube-канале "Евровидение Украина"
- на телекалане "Суспыльне Культура".
Кто победит на Евровидении: прогнозы букмекеров
Букмекеры постоянно обновляют прогнозы. Но основная пятерка потенциальных победителей уже сформировалась. Победу букмекеры прочат Швейцарии. Второе место - Хорватии, третье - Нидерландам, четвертое - Италии, а "замкнуть" пятерку может Украина.
Впрочем, прогнозы букмекеров могут меняться, особенно в последние дни перед Евровидением.
Кто победит на Евровидении 2024 (скриншот)
Все песни исполнителей Евровидения 2024
На официальном YouTube-канале Евровидения уже собрали фрагменты песен от всех участников.
При этом видео удобно разделено на тайм-коды, благодаря чему вы всегда сможете быстро выбрать именно ту страну, которую ищете.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, сколько стоят билеты на Евровидение 2024 в Мальме и где их купить.
Кроме этого, недавно стало известно, что организаторы Евровидения 2024 года изменили правила конкурса.