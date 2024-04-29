Когда будет Евровидение 2024 и как его посмотреть: все подробности

Каждый год традиционно проходит песенный международный конкурс Евровидение. В этот раз он пришелся на начало мая. Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria" , именно эти артистки победили в Национальном отборе, который проходил в феврале.

При написании материала были использованы источники: "Суспільне", Википедия, eurovision.tv, EurovisionWorld.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будет Евровидение, где его смотреть и когда будут выступать артистки из нашей страны.

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Когда будет Евровидение

Этот конкурс традиционно проходит в три этапа. Сначала должны "отгреметь" первый и второй полуфиналы, а затем грандиозный финал. В этом году все будет происходить в следующие даты:

первый полуфинал - 7 мая в 22:00 по киевскому времени

второй полуфинал - 9 мая в 22:00 по киевскому времени

финал Евровидения - 11 мая в 22:00 по времени Киева.

Когда будет Евровидение - даты (скриншот)

Когда на Евровидении будет выступать Украина

Реперша alyona alyona и певица Jerry Heil попали в первый полуфинал. Они выступят под пятым номером.

Артистки уже отправились в Мальме и уже начали первые репетиции.

Jerry Heil и alyona alyona (фото: instagram.com/alyona alyona official)

Порядок выступления стран на Евровидении

В первом полуфинале будут выступать следующие страны:

Кипр

Сербия

Литва

Ирландия

Украина

Польша

Хорватия

Исландия

Словения

Финляндия

Молдова

Азербайджан

Австралия

Португалия

Люксембург.

Кроме того, на сцене появятся артисты от Великобритании, Швеции и Германии. Однако они будут петь только в промежутках между основными участниками.

Когда на Евровидении будет выступать Украина (коллаж: РБК-Украина)

Во втором полуфинале на сцену выйдут представители таких стран как:

Мальта

Албания

Греция

Швейцария

Чехия

Австрия

Дания

Армения

Латвия

Сан-Марино

Грузия

Бельгия

Эстония

Израиль

Норвегия

Нидерланды.

А в промежутках выступят Франция, Испания, Италия.

В финале свои номера покажут 26 стран. Среди них будет Швеция, которая попадает сразу в финал как победительница Евровидения, страны "Великой пятерки" (Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция).

Также в финал попадут 10 стран, которые получат наивысшее количество баллов в первом или втором полуфинале.

Кто попадет в финал Евровидения (коллаж: РБК-Украина)

Где смотреть Евровидение

Традиционно оба полуфинала и гранд-финал Евровидения 2024 можно будет смотреть онлайн. Трансляцию шоу вы сможете увидеть на:

официальном сайте Евровидения

на YouTube-канале "Евровидение Украина"

на телекалане "Суспыльне Культура".

Кто победит на Евровидении: прогнозы букмекеров

Букмекеры постоянно обновляют прогнозы. Но основная пятерка потенциальных победителей уже сформировалась. Победу букмекеры прочат Швейцарии. Второе место - Хорватии, третье - Нидерландам, четвертое - Италии, а "замкнуть" пятерку может Украина.

Впрочем, прогнозы букмекеров могут меняться, особенно в последние дни перед Евровидением.

Кто победит на Евровидении 2024 (скриншот)

Все песни исполнителей Евровидения 2024

На официальном YouTube-канале Евровидения уже собрали фрагменты песен от всех участников.

При этом видео удобно разделено на тайм-коды, благодаря чему вы всегда сможете быстро выбрать именно ту страну, которую ищете.