Зозуля пояснив резонансні фото: схожий на Бандеру

Роман Зозуля (фото: facebook.com/AlbaceteBalompie)

Роман Зозуля не вважає свій патріотизм злочином

Роман Зозуля, український футболіст, який грає за іспанський ФК "Альбасете" розповів, чому його зацькували під час матчу з "Райо Вальєкано", а також пояснив свої знімки із зображенням Степана Бандери та нібито "нацистськими числами".

Нагадаємо, під час поєдинку з трибун почали викрикувати гасла "Зозуля - гре**ний нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Матч довелося перервати після першого тайму.

Все почалося ще в 2017-му році, коли було оголошено, що Зозуля буде грати за "Райо Вальєкано" на правах оренди. Ультрас-угрупування клубу влаштували протести через громадянську позицію українця, який відкрито показує свій патріотизм і підтримує українських воїнів на Донбасі.

В інтерв'ю виданню Marca Зозуля пояснив, що знімки з шарфом із зображенням Бандери він зробив тому що, вони зовні дуже схожі.

"Я робив фото з шарфом із зображенням Степана Бандери, тому що ми зовні схожі один на одного і у нас однакові зачіски. Це привернуло мою увагу, нічого більше", - сказав футболіст.

Роман Зозуля (фото: facebook.com)

Відзначимо, що сам Роман Зозуля вважає, що бути патріотом - не злочин. А футбольна ліга Іспанії підтримує українця і виступає проти ксенофобії і цькування.

Щодо фото з табло з рахунком 14:88 футболіст сказав, що зробив його через розгромний рахунок, а його звинуватили в нацизмі. 14/88 - кодове гасло, яке використовують "білі націоналісти". 14 - число слів в гаслі, а 88 - це "цифри Гітлера" (HH - перші літери нацистського вітання, вони в алфавіті під номером 8).

Зозулю звинувачують також у тому, що він носив майку з числом 18 (його теж вважають числом Гітлера, 1 - номер букви А, 8 - номер букви Н).

"Мені дали №18, я не обирав його. Я не знав про політичне значення цього числа, як і 95% людей у світі", - заявив Зозуля.

Роман Зозуля (фото: facebook.com)