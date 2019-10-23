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Шевченка внесли до списку топ-20 кращих футболістів ХХI століття

Новини » Спорт    23.10.2019 - 11:33
Шевченка внесли до списку топ-20 кращих футболістів ХХI століття
Фото: Андрій Шевченко (twitter.com/FFUKRAINE)

Британське The Independent відзначило українського екс-футболіста

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку кращих гравців світу цього століття за версією The Independent. Відповідний список опублікований на сайті британського видання.

Колишній форвард "Мілана", "Челсі" і київського "Динамо" розташувався на 19 місці. Перед ним знаходиться екс-гравець "Ліверпуля" Стівен Джеррард, а відразу за ним форвард ПСЖ Неймар.

У топ-5 увійшли відразу чотири гравці "Барселони". Перше місце в рейтингу займає лідер каталонців Ліонель Мессі, друге - нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, а далі йдуть Хаві, Роналдіньо і Іньєста.

У топ-20 також увійшли Роналдо, Тьєррі Анрі, Зінедін Зідан, Кака, Фабіо Каннаваро, Андреа Пірло, Серхіо Рамос, Джанлуїджі Буффон, Філіп Лам, Луїш Фігу, Луїс Суарес і Серхіо Бускетс.

Нагадаємо, Андрій Шевченко в ролі тренера достроково вивів збірну України на Євро-2020 в одній групі зі збірними Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Раніше повідомлялося, що під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" видали кращий за 20 років старт у кваліфікації.

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