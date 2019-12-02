Шевченко після збірної України має намір очолити клуб з Італії

Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Наставник розповів про своє майбутнє

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про те, де планує продовжити свою кар'єру після завершення роботи з "синьо-жовтою" командою. Наставника цитує Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

Український фахівець зазначив, хотів би тренувати в майбутньому італійську команду.

"Італія - мій другий дім. Коли-небудь я завершу роботу зі збірною України і хотілося б почати тренувати італійську команду. Коментар з приводу "Мілана"? Я просто скажу одне: Вперед "Мілан", завжди!", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, цього року з'явилася інформація про те, що Шевченко може очолити "Мілан", але зі слів наставника, він зараз зосереджений на роботі в збірній України. Його контракт з українською командою закінчується після Євро-2020.

Шевченко потрапив до списку 10 кращих футбольних наставників 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). За підсумками голосування членів організації (90 країн світу) наставник "синьо-жовтих" посів восьме місце.