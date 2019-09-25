Олена Зеленська показала, як розважається у США

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська розповіла, з чого почався їхній візит до США

Олена Зеленська у якості першої леді супроводжує Володимира Зеленського під час його візиту до Сполучених Штатів. І перед тим, як виступити на Генеральній асамблеї ООН та зустрітися з Дональдом Трампом, Володимир Зеленський разом з дружиною взяв участь у не зовсім політичному заході.

Так, візит президента та першої леді в США розпочався з відвідин центру української культури - Українського інституту Америки. Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з представниками української діаспори, а президент виступив з трибуни з промовою.

Олена і Володимир Зеленські в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Наш візит до Сполучених Штатів розпочали з… України. А точніше, з осередку українських традицій, культури та мистецтва у США ", - підписала Олена Зеленська публікацію.

Перша леді на своїй Instagram-сторінці опублікувала фотозвіт із зустрічі. А в Instagram-сторіс Олена Зеленська виклала українську символіку, яку вона знайшла за океаном, автентичні вишиванки, писанки, соняхи та пшеницю.

Олена Зеленська розповіла про візит до Америки (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський у США проігнорував журналістів з пропагандистського каналу "Росія-1".