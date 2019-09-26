Сама досконалість: Олена Зеленська захопила стильним чорно-білим вбранням

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді підтримала Володимира під час його виступу

Олена Зеленська порадувала ще одним стильним вбранням. Вчора, 25 вересня, відбувся виступ президента України Володимира Зеленського на сесії Генаральной асамблеї ООН. Підтримати чоловіка вирушила і перша леді. Для події вона вибрала більш строгий, ніж попередні, образ в чорно-білих тонах, який розбавила яскравими деталями.

Новий образ Олени (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена одягла сукню молочного кольору довжиною до середини ікри, зверху на яке накинула чорний об'ємний жакет. Доповнили образ класичні човники на невисокому каблуці, чорний клатч і сонцезахисні окуляри, які, втім, вона тримала в руках. Важливу роль в стильному образі зіграли незвичайні аксесуари – золотисті сережки і велика брошка у вигляді гвоздики. Макіяж з легкими коричневими smoky і об'ємна укладка – останній штрих до як завжди бездоганного образу.

Володимир і Олена Зеленські (фото: прінтскрін instagram.com/mrszelenska.daily)

Олена вже встигла поділитися фото на своїй сторінці в Instagram. Серію кадрів – Володимира за трибуною, їх загальний знімок і свій – вона підписала: "Сьогодні Володимир вперше виступав на сесії Генасамблеї ООН. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування світу – саме таким він бачить свою головну задачу. "Немає чужої війни", – зазначив Володимир. І Україна потребує світової підтримки. @zelenskiy_official, підтримую і пишаюся", – написала Олена у своєму мікроблозі.

Фоловери Олени тут же почали писати слова підтримки, захоплення і компліменти.

"Ми пишаємося вами"

"найкрасивіша перша леді"

"Олена як завжди – просто незрівнянна"

"Як леді Мері – сама досконалість"

"Ви дуже гарна! Приємно, що у нас така перша леді"

"Леночка, яка ви красива! І Володимир. Там, напевно, отетеріли від вас! Пишаюся вами!".

Коментарі під постом Олени (фото: прінтскрін instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в Америці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, Олена для поїздки в Америку підібрала неймовірно стильні образи. Вона блищала в лаконічному бежевому костюмі, показала жіночні вбрання в зефирных рожевому і блакитному кольорах, а також продемонструвала вечірнє плаття в підлогу темно-синього відтінку.