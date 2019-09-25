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Битва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в Америці

Lite » Мода 25.09.2019 - 13:29
Битва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в Америці
Меланія Трамп и Олена Зеленська (фото: коллаж LITE)

Аналізуємо, чий образ краще

Генеральна асамблея ООН, яка зараз проходить у Нью-Йорку, зібрала лідерів держав, а також перших леді. Дружини президентів не втрачають нагоди надати підтримку, а заодно і продемонструвати новий образ. Вчора, 24 вересня, відбувся виступ президента США Дональда Трампа. Меланія Трамп, звичайно ж, також була присутня на події. Для такого важливого заходу вона вибрала черговий стильний наряд, який викликав масу обговорень і схвалення модних критиків. Не менше уваги до себе привернула напередодні і Олена Зеленська, яка супроводжує в Америці свого чоловіка.

Битва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в АмериціВолодимир і Олена Зеленські в Америці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Що ж, офіційні події світового рівня – відмінний привід для перших леді показати свій бездоганний смак і манери, а для нас – порівняти двох ікон стилю. Отже, аналізуємо образи знаменитих красунь.

Битва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в АмериціБитва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в АмериціБитва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в Америці

Образ Олени в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська – прихильниця ненав'язливих тонів, класики і перевірених сполучень – залишилася вірною собі. В Америку вона прибула у бежевому брючному костюмі, в якому, до речі, вже з'являлася на публіці. Але в цей раз наряд заграв по-новому завдяки темному топу і яскравим аксесуарам: хустці з принтом і сонцезахисним окулярам. Пізніше Олена вірушила на зустріч з представниками української діаспори, де блищала в максимально жіночому вбранні.

Ніжно-рожевий жакет, чорна розкльошена спідниця довжиною трохи нижче колін і класичні човники на невисокому каблуці – в такому вбранні Олена виглядала, з одного боку, розкішно й урочисто, а з іншого – м'яко і романтично. Сережки з перлами, макіяж в нейтральних відтінках і укладка тільки додали особливого ореолу жіночності її образу. Свою роль зіграли також привітність і незмінна посмішка. Без сумніву, перша леді України вміє розташувати до себе!

Битва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в АмериціБитва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в АмериціБитва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в АмериціБитва перших леді: Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в АмериціМеланія Трапм на виступі Дональда Трампа (фото: instagram.com/flotus)

Меланія Трамп – колишня модель, світська левиця, бізнесвумен, а сьогодні перша леді США – виступила своєрідним контрастом. Відома своїм умінням підбирати бездоганні образи, на виступ Дональда Трампа вона прийшла в "суворій" сукні-пальто від Gucci, вартість якої – близько 2,5 тисячі доларів. Доповнили наряд сріблясті туфлі з гострим носком і мінімум прикрас.

З таким лаконічним нарядом відмінно поєднувалися бездоганна "фірмова" укладка першої леді і макіяж з густо підведеними очима і блідо-рожевими губами. Нічого зайвого – так можна охарактеризувати образ Меланки, яка трималася досить строго. Дружина президента США супроводила промову чоловіка оплесками і намагалася не виказувати емоцій. У своєму мікроблозі вона додала кілька фото, пропустивши їх через чорно-білий фільтр, що тільки підкреслило настрій деякої "закритості".

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Новини України Мелания ТрампЕлена Зеленская
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