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Леді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонах

Lite » Мода 25.09.2019 - 19:28
Леді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонах
Олна Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді блищить в стильному брючному костюмі

Олена Зеленська, яка зараз супроводжує чоловіка – президента України Володимира Зеленського – в Америці, не втомлюється радувати стильними виходами. Вчора вона продемонструвала образ, основу якого склав блідо-рожевий жакет від ARTEMKLIMCHUK і спідниця міді. На черзі – новий "прилив ніжності". На своїй сторінці в Instagram перша леді повідомила, що вона взяла участь у спеціальному заході.

Леді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонахОлена Зеленська в ARTEMKLIMCHUK (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Мала можливість взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їх внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу і щирі вітання номінантам!", – написала Олена.

Леді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонахЛеді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонахЛеді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонах

Леді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонахОлена в стильному брючному костюмі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На івент вона вирушила в стильному ансамблі ніжно-блакитного відтінку, який складався із штанів зі стрілками, жилета з низкою гудзиків посередині, а також жакета. Завдяки "зефірному" відтінку класичний образ вийшов незвичайним і жіночним. Доповнили наряд класичні туфлі, сережки з перлами, які Олена вже одягала напередодні. Останній штрих – макіяж з мерехтливими коричневими smoky, а також волосся, укладене хвилями. Образ, легкий і невагомий, тут же отримав масу компліментів від фоловерів Олени.

Леді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонахЛеді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонахЛеді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонах

Коментарі під постом Олени (фото: скріншоти instagram.com/olenazelenska_official)

"Яка мила людинак... ця наша перша леді!", "Яка гарна, це щось неймовірне!", Ну що сказати: Душа Володимира, така ж красива!", "Вау! Неймовірно красива", – захоплюються люди.

Леді ніжність: Олена Зеленська захопила невагомим образом в блакитних тонахОлена і Володимир Зеленські в Америці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, Олена Зеленська за дуже короткий термін встигла проявити себе як справжня перша леді. Завдяки таланту підбирати незвичайні – єлегантні і в той же час жіночні образи, а також вмінню знайти контакт з публікою вона здобула статут не тільки модної ікони, але і справжньої народної улюблениці.

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