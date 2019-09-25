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Дуже красива: Олена Зеленська затьмарила інших перших леді (фото)

STYLERПерсони    25.09.2019 - 16:28
Дуже красива: Олена Зеленська затьмарила інших перших леді (фото)
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська взяла участь у щорічному обіді перших леді в Нью-Йорку

Олена Зеленська взяла участь в обіді перших леді Fashion 4 Development в Нью-Йорку. Це престижний захід для найвпливовіших жінок у світі модної і не тільки індустрії.

Під час івенту були відзначені преміями за досягнення у благодійній сфері ікона стилю і жінка з бездоганним смаком Карла Соццані, модний дизайнер Абріма Ервіа, яка рятує дітей від малярії, і інші видатні жінки.

"Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!" - написала Олена Зеленська у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши кілька знімків з заходу.

Дуже красива: Олена Зеленська затьмарила інших перших леді (фото)

Олена Зеленська на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Користувачі мережі моментально відреагували на вражаючий образ першої леді України. Всі як один пишуть в коментарях до публікації, що Олена Зеленська - справжня красуня.

  • Ви справді як модель виглядаєте. Думаю, що це крутий захід і вам пощастило на ньому побувати!
  • Гарнюня
  • Дуже красива перша леді України, заперечень немає.
  • Така гарнесенька
  • Ви чарівна
  • Супер! Дуже красива!
  • Як же приємно дивитися на вас! Пишаюся нашою першою шикарною леді!

Президент України Володимир Зеленський, який в США проводить зустріч з Дональдом Трампом, також оцінив образ своєї дружини. У коментарях до посту Олени Зеленської він поставив два смайлика: вогонь () і сердечко ().

Дуже красива: Олена Зеленська затьмарила інших перших леді (фото)

Скріншот

Зазначимо, що юзери, яким пощастило або бути присутніми у готелі Pierre, або ж бачити інших перших леді з різних країн, відзначають, що Олена Зеленська помітно виділялася серед усіх.

"Серед всіх вона - сама елегантна і красива!" - написав один користувач з Нью-Йорка.

Дуже красива: Олена Зеленська затьмарила інших перших леді (фото)

Олена Зеленська на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

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