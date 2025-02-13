Жена Виктора Павлика призналась, почему закрыла свой бизнес

Супруга Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, которая недавно призналась, что хочет в себе изменить, рассказала о том, что закрыла свой бизнес - онлайн-магазин детской одежды Mimish.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст "За межами" на ее канале в YouTube.
Так, Репяхова в своем разговоре с супругом о том, что они родители не "нормотипичного" ребенка рассказала, что бизнес она закрыла из-за того, что он отнимал у нее много времени и сил.
"Очень много вопросов, почему я закрыла Mimish. Потому что забирал много времени. И у меня просто встал вопрос, куда я хочу направлять это время: на себя или на еще один бизнес. Я выбрала себя для того, чтобы у Михасика была здоровая, счастливая мама", - подчеркнула Репяхова.
Также она отметила, что для ее ребенка будет лучше, если у него будет счастливая и отдохнувшая мама.
"Я знаю, что надо направлять энергию в свой ресурс. Я знаю, что от этого точно моему ребенку будет лучше, если мама будет счастлива, отдохнувшая", - отметила блогерша.
На видео этот момент можно посмотреть с 25:14.
Кроме того, Репяхова рассказала о своем новое проекте - подкаст "За межами", в котором она подняла важную для нее тему. Таким образом она хочет поддержать всех родителей детей с особыми потребностями.
Напомним, Репяхова - четвертая жена Виктора Павлика. В 2020 году пара расписалась, а в 2021 году у них родился сын Михаил.
Когда мальчику было около 2,5 лет, стало известно, что у него задержка речи. Блогерша стала активно делится в своем блоге своими переживаниями по этому поводу, а также этапами коррекционной работы с ребенком.
Только за последний год Репяхова посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, МРТ расшифровывали 6 раз.
Также они сделали генетический анализ.
Точную причину врачи до сих пор не назвали. Возможно, такое состояние ребенка вызвала болезнь, перенесенная бессимптомно Екатериной Репяховой во время беременности.
Жена Павлика часто сталкивается с критикой в сети. Так, недавно она резко ответила на упреки хейтеров, что ее "ребенок - инвалид".
Виктор Павлик с сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)