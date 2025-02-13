Жена Виктора Павлика призналась, почему закрыла свой бизнес

Так, Репяхова в своем разговоре с супругом о том, что они родители не "нормотипичного" ребенка рассказала, что бизнес она закрыла из-за того, что он отнимал у нее много времени и сил.

"Очень много вопросов, почему я закрыла Mimish. Потому что забирал много времени. И у меня просто встал вопрос, куда я хочу направлять это время: на себя или на еще один бизнес. Я выбрала себя для того, чтобы у Михасика была здоровая, счастливая мама", - подчеркнула Репяхова.

Также она отметила, что для ее ребенка будет лучше, если у него будет счастливая и отдохнувшая мама.

"Я знаю, что надо направлять энергию в свой ресурс. Я знаю, что от этого точно моему ребенку будет лучше, если мама будет счастлива, отдохнувшая", - отметила блогерша.

На видео этот момент можно посмотреть с 25:14.



Кроме того, Репяхова рассказала о своем новое проекте - подкаст "За межами", в котором она подняла важную для нее тему. Таким образом она хочет поддержать всех родителей детей с особыми потребностями.

Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

Напомним, Репяхова - четвертая жена Виктора Павлика. В 2020 году пара расписалась, а в 2021 году у них родился сын Михаил.

Когда мальчику было около 2,5 лет, стало известно, что у него задержка речи. Блогерша стала активно делится в своем блоге своими переживаниями по этому поводу, а также этапами коррекционной работы с ребенком.

Только за последний год Репяхова посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, МРТ расшифровывали 6 раз.

Также они сделали генетический анализ.

Точную причину врачи до сих пор не назвали. Возможно, такое состояние ребенка вызвала болезнь, перенесенная бессимптомно Екатериной Репяховой во время беременности.

Жена Павлика часто сталкивается с критикой в сети. Так, недавно она резко ответила на упреки хейтеров, что ее "ребенок - инвалид".



Виктор Павлик с сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)