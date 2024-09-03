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"Мечтаю о троих детишках". Жена Виктора Павлика заговорила о второй беременности

Вторник 03 сентября 2024 12:30
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"Мечтаю о троих детишках". Жена Виктора Павлика заговорила о второй беременности Виктор Павлик с молодой женой и сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, рассказала, что всерьез задумалась о втором ребенке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, опубликованные в Instagram блогерши.

Из-за того, что у ее 3-летнего сына Миши задержка речевого развития, Репяхова стала тщательнее следить как за здоровьем сына, так и за собственным. А перед планированием второй беременности решила комплексно подойти к этому вопросу, посетив всех необходимых специалистов.

Избранница Павлика отправилась к репродуктологу на плановое обследование, а также посетила генетика. Также она задумалась о криоконсервации яйцеклеток - современном методе, который позволяет женщине сохранить собственный репродуктивный материал и родить ребенка в любом возрасте.

"Ко второй беременности я подхожу теперь, конечно, совсем иначе. К репродуктологу я пришла на плановое обследование, а также меня интересовал вопрос криоконсервации яйцеклетки. Я мечтаю минимум о троих детишках", - отметила она в Stories.

&quot;Мечтаю о троих детишках&quot;. Жена Виктора Павлика заговорила о второй беременности

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Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

У мальчика задержка речи, и Екатерина часто делится в Instagram своими переживаниями по этому поводу, а также этапами коррекционной работы с ребенком. Михаил ходит в садик, занимается нейрокоррекцией с элементами сенсорной интеграции, посещает занятия с педагогом-дефектологом, с пяти месяцев занимается плаванием, и, по словам Екатерины, уже имеет определенные успехи в этом направлении.

&quot;Мечтаю о троих детишках&quot;. Жена Виктора Павлика заговорила о второй беременностиВиктор Павлик с Мишей (фото: instagram.com/repyahovakate)

За последний год блогерша посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ Миши расшифровывали 6 раз.

Как оказалось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

&quot;Мечтаю о троих детишках&quot;. Жена Виктора Павлика заговорила о второй беременностиКатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ранее жена Павлика расплакалась из-за буллинга ее маленького сына.

Также смотрите фото романтической фотосессии Виктора Павлика и его молодой жены.

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Екатерина Репяхова Виктор Павлик
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