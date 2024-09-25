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Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее "ребенок - инвалид"

Среда 25 сентября 2024 12:35
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Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее "ребенок - инвалид" Екатерина Репяхова с сыном и мужем (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Супруга Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, которая недавно показала честные фото фигуры без фотошопа, поделилась в сети новыми результатами обследования своего сына и неожиданно нарвалась на хейт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы певца.

Как известно, у их 3-летнего сына Михаила задержка речевого развития, и блогерша делится в сети всеми этапами коррекционной работы, которые она проходит с ребенком, а также обследованиями.

Так, в Stories она рассказала, что проконсультировалась с врачом-нутрициологом. Перед этим ребенок сдал необходимые анализы, а том числе генетический анализ кала.

Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее &quot;ребенок - инвалид&quot;

Скриншот

Екатерина была приятно удивлена, так как врач уделил ей много внимания, а также прокомментировал результаты анализа генетического теста. У ее сына есть определенные проблемы с метаболизмом, но в то же время врач обрадовал блогершу.

"Сказал, что с мутацией этого гена люди - гениальные и творческие. И если сейчас он немного отстает от своих сверстников, то потом он в чем-то их перегонит. Или будет уметь то, что другие не умеют", - поделилась супруга Виктора Павлика.

Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее &quot;ребенок - инвалид&quot;

Скриншот

Также она подчеркнула, что "генетика - это не приговор". Отметим, что ранее Репяхова получила результаты генетического теста, из-за чего очень переживала, так как долго не могла получить ответы на свои вопросы.

Жена певца подытожила, что им с сыном еще над многим нужно работать и менять рацион.

Через несколько часов она выставила еще одну Stories, в которой кто-то из подписчиков в окошке для вопросов назвал Михаила "инвалидом".

"Не слушайте лестные слова врача, воспринимайте реальность, как она есть. Это ребенок-инвалид. К сожалению", - сказано в сообщении.

Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее &quot;ребенок - инвалид&quot;

Скриншот

Однако Репяхова не стала церемониться и ответила хейтеру.

"А инвалиды - это что по вашему плохие или не талантливые люди? Это как нужно хотеть меня уколоть, чтобы вечно это писать с фейковой страницы", - отметила Екатерина.

Также она назвала человека, который написал такое, "очень ограниченным и несчастным".

Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее &quot;ребенок - инвалид&quot;Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее &quot;ребенок - инвалид&quot;

Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, за последний год Екатерина Репяхова посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка. К слову, только МРТ ребенка расшифровывали 6 раз.

Недавно выяснилось, причиной могла стать болезнь во время беременности. Репяхова отметила, что она бессимптомно перенесла то ли ковид, то ли другую инфекцию.

Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки хейтеров, что ее &quot;ребенок - инвалид&quot;Екатерина Репяхова с Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ранее жена Павлика взволновала эмоциональным видео в слезах.

Также жена Виктора Павлика заговорила о второй беременности.

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