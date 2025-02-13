Дружина Віктора Павліка зізналася, чому закрила свій бізнес

Так, Репяхова у своїй розмові з чоловіком про те, що вони батьки не "нормотипової" дитини розповіла, що бізнес вона закрила через те, що він забирав у неї багато часу і сил.

"Дуже багато запитань, чому я закрила Mimish. Тому що забирав багато часу. І в мене просто постало питання, куди я хочу спрямовувати цей час: на себе чи на ще один бізнес. Я вибрала себе для того, щоб у Михасика була здорова, щаслива мама", - підкреслила Репяхова.

Також вона зазначила, що для її дитини буде краще, якщо в неї буде щаслива мама, у якої є час на відпочинок.

"Я знаю, що треба направляти енергію у свій ресурс. Я знаю, що від цього точно моїй дитині буде краще, якщо мама буде щаслива, відпочила", - зазначила блогерка.

На відео цей момент можна подивитися з 25:14.



Крім того, Репяхова розповіла про свій новий проєкт - подкаст "За межами", у якому вона порушила важливу для неї тему. Таким чином вона хоче підтримати всіх батьків дітей з особливими потребами.

Що відомо про проблеми з розвитком сина Віктора Павліка

Нагадаємо, Репяхова - четверта дружина Віктора Павліка. У 2020 році пара розписалася, а у 2021 році в них народився син Михайло.

Коли хлопчику було близько 2,5 років, стало відомо, що в нього затримка мовлення. Блогерка стала активно ділиться у своєму блозі своїми переживаннями з цього приводу, а також етапами корекційної роботи з дитиною.

Тільки за останній рік Реп'яхова відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До слова, МРТ розшифровували 6 разів.

Також вони зробили генетичний аналіз.

Точну причину лікарі досі не назвали. Можливо, такий стан дитини спричинила хвороба, перенесена безсимптомно Катериною Репяховою під час вагітності.

Дружина Павліка часто стикається з критикою в мережі. Так, нещодавно вона різко відповіла на закиди хейтерів, що її "дитина - інвалід".



Віктор Павлік із сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate)