"МРТ расшифровывали 6 раз". Жена Павлика назвала неожиданную причину задержки речи сына

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала, что же стало причиной задержки речи у их 3-летнего сына Михаила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы исполнителя.

Так, Екатерина съездила с мальчиком на консультацию к неврологу в Черновцы и поделилась с подписчиками прогнозами специалиста.

"Сказала, что у Миши задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями. У него есть сенсорные нарушения, он у нас не катается ни на велосипеде, ни на самокате, у него синдром неуклюжего ребенка. И Миша - перспективный ребенок, Миша будет разговаривать 100%", - рассказала Репяхова.

Также она добавила, что корректно расшифровать МРТ Миши удалось только с шестого раза.

"Указывает на то, что я переболела беременной, или ковид, или еще какая-то инфекция. То есть от того, что я переболела тогда, когда-то, бессимптомно, потому что я не помню, чтобы я болела сильно, это дало задержку", - сказала жена певца.

Скриншот с видео

Кроме того, Екатерина поделилась своим негативным опытом взаимодействия с израильской медициной, который убедил ее в том, что украинские врачи - лучшие.

По словам блогера, израильский невролог сразу предположила, что у Михаила расстройство аутистического спектра, и назначила лекарства, которые обычно выписывают детям от 13 лет с шизофренией, умственной отсталостью и подобными состояниями.

"То есть я пришла в Израиле за 400 долларов, чтобы мне врач... Она мне так и говорила: "У вас ребенок умственно отсталый", - пересказала инфлюенсер.

Скриншот с видео

Избранница певца призвала своих подписчиков никогда не полагаться на мнение одного специалиста, а обращаться за консультацией к разным врачам.

Скриншот с видео

Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика

Виктор и Екатерина впервые заметили тревожные признаки своего сына еще в 2023 году. Звездные родители рассказали, что Михаил не всегда отзывался на обращение к нему и тогда предположили, что у него могут быть проблемы со слухом. Позже врачи допустили задержку речи.

Некоторые критики обвинили Репяхову в плохом воспитании и замедленном развитии сына. Она получила много негативных комментариев, но эмоционально ответила недоброжелателям в сети, подчеркнув, что ее сын справится с проблемой и еще всех удивит.