Виктор Павлик показался на отдыхе с молодой женой: "Любовь моей жизни"

Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова отправились на отдых в Буковель, и в соцсетях они уже успели поделиться романтическими кадрами, сделанными во время поездки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram жены музыканта рассказывает об этом подробнее.

Репяхова показала романтические кадры с певцом

На своей странице Екатерина делилась, что собирается провести время с любимым только вдвоем, среди заснеженных гор.

Приехав на место отдыха, звезды сразу же взялись за популярный зимний вид развлечений - катание на лыжах. Репяхова показала их мастерство, и можно увидеть, что обеим это дело удается довольно неплохо.

Павлик и Репяхова отдыхают в Карпатах (фото: instagram.com/repyahovakate) Павлик и Репяхова отдыхают в Карпатах (фото: instagram.com/repyahovakate)

На одном из фото, где Екатерина предстала с Виктором, она призналась в чувствах к нему. "Любовь моей жизни", - написала Екатерина под снимком, где они позировали на фоне заснеженного пейзажа.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Также Екатерина делилась, что полюбила лыжи еще с 2013 года, в то время как ее звездный избранник - еще с 1999-го. Поэтому он сейчас умеет ездить быстро и довольно профессионально.

"Лыжи - это моя большая любовь с 2013 года. А Франкович на лыжах с 1999 года. А в 2001-м открывал Буковель. Муж любит скорость, а я нет. Всегда помню, что дома меня ждет сыночек", - написала блогерша.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

К слову, пара поженилась несколько лет назад, и в браке у них родился сын Михаил, которому сейчас три года. Мальчик имеет проблемы с речью, а потому звездные родители активно занимаются этим вопросом и постоянно посещают специалистов. Репяхова время от времени делится подробностями и успехами по поводу этого на своей странице.

Ранее Виктор Павлик был в браке с Ларисой Сазаевой, в котором у него родился сын Павел. Парень умер несколько лет назад после неудачного лечения рака.

Также музыкант имеет старших сына и дочь, которые родились в его предыдущих браках. Брак с Репяховой для 59-летнего артиста является четвертым.

Семья Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)