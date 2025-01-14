Жена Виктора Павлика призналась, что хочет в себе изменить: "Мечтаю о двух операциях"

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которую недавно критиковали за поцелуи с 3-летним сыном , прокомментировала тему пластических операций. В прошлом она, как известно, сделала себе ринопластику, а теперь призналась, что еще хотела бы изменить.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши пишет об этом подробнее.

Что написала молодая жена Павлика

Так, избранница украинского исполнителя написала о том, что хочет снова лечь под нож пластического хирурга. Девушка планирует изменить подбородок и грудь.

"Я мечтаю еще как минимум о двух операциях - подбородок и грудь", - написала Екатерина.

Stories Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кроме того, в другой stories инфлюенсерша показала свое лицо после ринопластики. На эту операцию она решилась еще весной 2023 года. И поскольку реабилитация уже давно прошла, и раны сошли, можно теперь хорошо рассмотреть, как изменилось лицо девушки после хирургического вмешательства. Заметно, насколько существенно изменился нос Репяховой.

Сама же возлюбленная Павлика поделилась, что, когда у нее спрашивают, зачем она делала ринопластику, то она просто демонстрирует свое фото "до" и "после".

"Бывает, у меня спрашивают: "Зачем вам была ринопластика?"

Stories Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о личной жизни Виктора Павлика

Брак с Репяховой для него является четвертым, и в этих отношениях у пары родился сын Михаил, которому сейчас три года. Разница между парой составляет более 20 лет, и в детстве Екатерина была преданной фанаткой своего будущего мужа.

Также артист имел брак с Ларисой Созаевой, и в этих отношениях у него родился сын Павел, жизнь которого оборвалась в результате онкологии. Кроме того, звезда украинской сцены имеет сына и дочь от предыдущих своих отношений.

Семья Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)