Жена Усика умилила новыми фото с боксером

Супруга украинского боксера Александра Усика, которая недавно ответила, что произошло с их домом, в котором жили оккупанты , поделилась в сети новыми совместными фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Екатерины Усик.

На фото супруги просто светятся от счастья - несмотря на то, что пара более 15 лет в браке, Екатерина и Александр демонстрируют, что до сих пор без ума друг от друга.



Екатерина Усик показала новые фото с мужем (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На новых фото пара позирует в одном из ресторанов. Александр Усик, как всегда, не сдерживает своих эмоций.



Жена Усика показала новые фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Судя по геолокации, семья находится в Молдове.



Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В последнем интервью боксер и его супруга рассказали, что их сыновья сейчас живут в Испании с родителями Екатерины. Поэтому пара время от времени ездит к ним.



Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Также в Stories засветилась старшая дочь супругов Елизавета.



Елизавета Усик с отцом (скриншот)

"Последнее интервью и эти фото - это модель семьи для подражания! Горжусь", - отметила одна из подписчиц в комментариях.

Как развивались отношения Александра Усика с женой

Напомним, Екатерина и Александр в отношениях более 20 лет. Однако перед тем, как связать себя узами брака, они несколько раз расходились.

Пара познакомилась, когда Екатерине было 15 лет, а Александру - 16. В начале пара несколько месяцев просто гуляла и держалась за ручки. Первый поцелуй произошел только спустя три месяца.

Первым подарком была роза, которую начинающий спортсмен купил на последние деньги.

Однако спортсмен делал своей возлюбленной больно: он мог назначить встречу и затем не прийти на нее. "Качели" в подростковых отношениях пары продолжались в течение трех лет. Затем они разошлись на два года, однако продолжали быть друзьями.

В 2009 году пара поженилась. Сначала Усики проживали в Крыму, но после оккупации РФ в 2014 году переехали в Киев.

Александр и Екатерина воспитывают четверо детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

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