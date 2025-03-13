Жена Усика рассекретила первый подарок от мужа-боксера: "Розочка за 5 гривен"

Супруга известного украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина поделилась подробностями, как завязались их отношения и какой первый подарок будущий муж ей сделал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на их совместное интервью Славе Демину в YouTube.

Какой первый подарок сделал Александр Усик

Екатерина Усик подчеркнула, что на момент знакомства они были еще совсем детьми.

"Я была ребенком, мне было 15 лет. Я ни о чем не думала на то время. Мы были друзьями, только дружба и все. Ну, он красиво "подкатывал". Знаешь, он мне подарил одну розочку за 5 гривен. Это были твои последние деньги", - отметила Екатерина Усик, посмотрев на супруга.

Это случилось, когда будущая звезда бокса шел после боя.

"Мы шли после боя. Я уже вижу - идет он. Он был ниже меня. Я помню, на тебя так посмотрела и думаю: "Боже, и он мне эту розочку". Мне стало его жаль, ну ладно - давай", - рассказала она.

На уточняющий вопрос Демина, встречалась ли она с Александром по жалости, Екатерина ответила утвердительно.

"Я просто очень хорошо была воспитана, и я была ребенком очень долго. Мне было не до этих цветов, поцелуев, свиданий. У меня было много друзей, мы собирались во дворе, играли в мяч", - подчеркнула Катерина.



Пара в молодости (скриншот с видео)

Первый поцелуй

Также Дьомин спросил, где произошел первый поцелуй пары. На этот вопрос ответил сам Усик.

"Я помню, где это было. Это было на речке, мы гуляли. У меня через 4 часа был поезд в Харьков на соревнования, это весна была. Точную дату не могу сказать, так как нет грамоты. Холодно было. Мне кажется, это был март-месяц", - подчеркнул спортсмен.

Он отметил, что до этого они уже гуляли вместе около трех месяцев и только держались за руки.

"У меня есть версия. Если ты хочешь прожить с девушкой и в дальнейшем с женой много лет, ты не имеешь права целоваться с ней на первом свидании и даже еще неделю. Ты имеешь право только брать ее за руку, провожать", - подчеркнул Александр Усик.

Затем боксер все же продолжил про первый поцелуй.

"Это было на речке. Я говорю: "Я не умею". Она говорит: "Я тебя научу, - с улыбкой вспомнил он.

На видео этот момент можно посмотреть с 32:03.

Напомним, пара в браке с 2009 года. У Александра и Екатерины Усиков четверо детей: 15-летняя Елизавета, 12-летний Кирилл, 10-летний Михаил и годовалая Мария.

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