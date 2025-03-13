Жена Усика ответила, что произошло с их домом, в котором жили оккупанты

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая ранее рассказала о первом подарке от мужа , рассекретила, что случилось с их домом в Ворзеле (Киевская область).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное интервью Александра и Екатерины Усиков Славе Демину в YouTube.

Как известно, в первые дни полномасштабного вторжения в этот город зашли российские военные. К счастью, семьи спортсмена там не было.

На вопрос Демина, что случилось с этим домом, Екатерина честно ответила, что они не живут там.

"Живет человек там. Он (дом - ред.) в плохом состоянии", - отметила она.

Екатерина Усик подчеркнула, что российские оккупанты жили в нем.

"Туда их привезла какая-то белая машина. То есть они знали, куда едут, конкретно к нам в дом. Это рассказали соседи, которые еще были там", - отметила супруга боксера.

Также она подчеркнула, что он в плохом состоянии, и они планируют его сносить под фундамент.

Сейчас семья Усиков живет в другом доме возле Киева.

"Еще есть основной дом, который строится. Его мы приобрели перед войной, он очень большой. Я не знаю, когда мы его достроим. Мы купили только "коробку" и примерно год ничего не делали, когда война началась", - отметила Екатерина Усик.

Также она подчеркнула, что у нее много недвижимости, которую она потом будет продавать или сдавать в оренду.

На видео этот момент можно посмотреть с 2:30:02.

Напомним, Екатерина и Александр Усики познакомились, когда учились в школе. Пара несколько раз сходилась и расходилась, а в 2009 году влюбленные сыграли свадьбу в Симферополе.

До аннексии РФ Крыма Усик с семьей жил в Крыму, однако после 2014 года решил перевезти ее в Киевскую область.

Сейчас пара воспитывает четверо детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

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