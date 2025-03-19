Дружина Усика замилувала новими фото з боксером

Дружина українського боксера Олександра Усика, яка нещодавно відповіла, що сталося з їхнім будинком, у якому жили окупанти , поділилася в мережі новими спільними фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Катерини Усик.

На фото подружжя просто світиться від щастя - незважаючи на те, що пара понад 15 років у шлюбі, Катерина та Олександр демонструють, що досі шаленіють одне від одного.



Катерина Усик показала нові фото з чоловіком (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На нових фото пара позує в одному з ресторанів. Олександр Усик, як завжди, не стримує своїх емоцій.



Дружина Усика показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Судячи з геолокації, сім'я перебуває в Молдові.



Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В останньому інтерв'ю боксер і його дружина розповіли, що їхні сини зараз живуть в Іспанії з батьками Катерини. Тому пара час від часу їздить до них.



Усик із дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Також у Stories засвітилася старша донька подружжя Єлизавета.



Єлизавета Усик із батьком (скриншот)

"Останнє інтерв'ю і ці фото - це модель сім'ї для наслідування! Пишаюся", - зазначила одна з підписниць у коментарях.

Як розвивалися стосунки Олександра Усика з дружиною

Нагадаємо, Катерина та Олександр у стосунках понад 20 років. Однак перед тим, як пов'язати себе узами шлюбу, вони кілька разів розходилися.

Пара познайомилася, коли Катерині було 15 років, а Олександру - 16. На початку пара кілька місяців просто гуляла і трималася за ручки. Перший поцілунок стався тільки через три місяці.

Першим подарунком була троянда, яку спортсмен-початківець купив на останні гроші.

Однак спортсмен робив своїй коханій боляче: він міг призначити зустріч і потім не прийти на неї. "Гойдалки" в підліткових стосунках пари тривали протягом трьох років. Потім вони розійшлися на два роки, проте продовжували бути друзями.

У 2009 році пара одружилася. Спочатку Усики проживали в Криму, але після окупації РФ у 2014 році переїхали до Києва.

Олександр і Катерина виховують четверо дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.

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