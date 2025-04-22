Жена Усика поразила элегантным образом в макси-юбке и на каблуках: стильные фото

Какой образ выбрала жена Усика

Многодетная мама продемонстрировала стильный и элегантный образ, который легко повторить и который точно не оставит вас без внимания.



Жена Усика показала новые фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для фотосессии Екатерина Усик выбрала изысканный комплект коричневого оттенка, состоящий из длинной юбки с разрезом сбоку и топа с объемными рукавами, создав идеальный баланс между классикой и современными модными тенденциями.



Юбка макси и топ с рукавами (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чтобы завершить свой образ, она выбрала черные босоножки на высоком каблуке, которые подчеркнули ее стройные ноги и придали еще больше элегантности.



Екатерина Усик показала стильный образ на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стильный лук она дополнила распущенными волосами и серьгами в виде колец. От яркого макияжа супруга спортсмена отказалась, выбрав естественную красоту.



Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как отреагировали в сети

Ее подписчики не остались равнодушными к новому образу и стали активно комментировать его, восхищаясь элегантностью и умением выглядеть безупречно даже в самом простом наряде, а другие просто оставили смайлики в виде сердечек или огня:

"Катя, это просто вау!"

"Красавица"

"Катюша, каждое фото - просто шедевр"

"Царица-львица-тигрица"

"Какая ты яркая".



Жена Усика показала новые стильные фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Напомним, Екатерина Усик замужем за известным боксером Александром Усиком.

Пара познакомилась еще в школе, долгое время встречалась, расходилась и сходилась. В 2009 году в Крыму они поженились.

Вместе супруги воспитывают четырех детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и Марию, которой несколько месяцев назад исполнился 1 годик.

Во время войны дети живут на две страны: сыновья на время переехали в Испанию, а дочки остались в Украине.

Как рассказала в интервью Славе Демину Екатерина, они приняли решение вывезти мальчиков в Испанию с родителями Екатерины после начала полномасштабного вторжения. Старшая дочь Усиков Лиза отказалась жить за границей. Она осталась с мамой и папой, а затем у Усиков еще родилась младшая дочь Мария.

Сыновья Усиков впервые за долгое время приехали в Украину перед Пасхой, где встретились с младшей сестричкой.