Дружина Усика вразила елегантним образом у максіспідниці та на підборах: стильні фото

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася зі своїми фоловерами новими стильними фото.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Багатодітна мама продемонструвала стильний і елегантний образ, який легко повторити і який точно не залишить вас без уваги.
Дружина Усика показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Для фотосесії Катерина Усик обрала вишуканий комплект коричневого відтінку, що складався з довгої спідниці з розрізом збоку і топа з об'ємними рукавами, створивши ідеальний баланс між класикою і сучасними модними тенденціями.
Спідниця максі та топ з рукавами (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Щоб завершити свій образ, вона обрала чорні босоніжки на високих підборах, які підкреслили її стрункі ноги та додали ще більше елегантності.
Катерина Усик показала стильний образ на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Стильний лук вона доповнила розпущеним волоссям і сережками у вигляді кілець. Від яскравого макіяжу дружина спортсмена відмовилася, вибравши природну красу.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Її підписники не залишилися байдужими до нового образу і стали активно коментувати його, захоплюючись елегантністю і вмінням виглядати бездоганно навіть у найпростішому вбранні, а інші просто залишили смайлики у вигляді сердечок або вогню:
Дружина Усика показала нові стильні фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Нагадаємо, Катерина Усик одружена з відомим боксером Олександром Усиком.
Пара познайомилася ще в школі, довгий час зустрічалася, розходилася і сходилася. У 2009 році в Криму вони одружилися.
Разом подружжя виховує чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та Марію, якій кілька місяців тому виповнився 1 рік.
Під час війни діти живуть на дві країни: сини на певний час переїхали до Іспанії, а доньки залишилися в Україні.
Як розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина, вони прийняли рішення вивезти хлопчиків до Іспанії з батьками Катерини після початку повномасштабного вторгнення. Старша дочка Усиків Ліза відмовилася жити за кордоном. Вона залишилася з мамою і татом, а згодом в Усиків ще народилася молодша дочка Марія.
Сини Усиків уперше за довгий час приїхали в Україну перед Великоднем, де зустрілися з молодшою сестричкою.
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