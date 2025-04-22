Дружина Усика вразила елегантним образом у максіспідниці та на підборах: стильні фото

Який образ вибрала дружина Усика

Багатодітна мама продемонструвала стильний і елегантний образ, який легко повторити і який точно не залишить вас без уваги.



Дружина Усика показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для фотосесії Катерина Усик обрала вишуканий комплект коричневого відтінку, що складався з довгої спідниці з розрізом збоку і топа з об'ємними рукавами, створивши ідеальний баланс між класикою і сучасними модними тенденціями.



Спідниця максі та топ з рукавами (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Щоб завершити свій образ, вона обрала чорні босоніжки на високих підборах, які підкреслили її стрункі ноги та додали ще більше елегантності.



Катерина Усик показала стильний образ на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стильний лук вона доповнила розпущеним волоссям і сережками у вигляді кілець. Від яскравого макіяжу дружина спортсмена відмовилася, вибравши природну красу.



Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Її підписники не залишилися байдужими до нового образу і стали активно коментувати його, захоплюючись елегантністю і вмінням виглядати бездоганно навіть у найпростішому вбранні, а інші просто залишили смайлики у вигляді сердечок або вогню:

"Катя, це просто вау!"

"Красуня"

"Катюша, кожне фото - просто шедевр"

"Цариця-левиця-тигриця"

"Яка ти яскрава".



Дружина Усика показала нові стильні фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, Катерина Усик одружена з відомим боксером Олександром Усиком.

Пара познайомилася ще в школі, довгий час зустрічалася, розходилася і сходилася. У 2009 році в Криму вони одружилися.

Разом подружжя виховує чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та Марію, якій кілька місяців тому виповнився 1 рік.

Під час війни діти живуть на дві країни: сини на певний час переїхали до Іспанії, а доньки залишилися в Україні.

Як розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина, вони прийняли рішення вивезти хлопчиків до Іспанії з батьками Катерини після початку повномасштабного вторгнення. Старша дочка Усиків Ліза відмовилася жити за кордоном. Вона залишилася з мамою і татом, а згодом в Усиків ще народилася молодша дочка Марія.

Сини Усиків уперше за довгий час приїхали в Україну перед Великоднем, де зустрілися з молодшою сестричкою.