Самый модный тренч на весну 2025: жена Усика показала стильный "лук"
Укороченный тренч - это стильный и универсальный вариант классического плаща, который стал очень популярен в последние сезоны. Такая верхняя одежда имеет укороченную длину - обычно до середины бедра или чуть выше, что делает его более легким и удобным для весеннего сезона.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как этот тренд носит супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина.
Как Екатерина Усик носит укороченный тренч
Для стильного весеннего образа она выбрала укороченный тренч песочного оттенка с контрастными пуговицами спереди, а также традиционными для тренча атрибутами: погонами, отложным воротником и кокеткой.
Жена Усика задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Бежевый тренч жена Усика дополнила джинсами светло-голубого оттенка с потертостями и эффектом состаренного денима, а также светло-коричневым лонгсливом.
Екатерина Усика показала самый модный тренч на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Завершить весенний образ она решила удобными лоферами бежевого цвета и черной сумкой.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Почему укороченный тренч - тренд весны 2025
Практичность
Укороченный тренч обычно заканчивается на уровне бедра или чуть выше, что делает его более удобным и практичным для весны. Такой плащ не утяжеляет силуэт, при этом сохраняет все характерные детали классического тренча.
Материалы
В 2025 году используют легкие ткани, такие как хлопок, лен, нейлон или водоотталкивающие материалы, которые позволяют носить их в переменчивую весеннюю погоду.
Цвета и принты
В тренде остаются классические нейтральные цвета: бежевый, песочный, черный, но также популярны пастельные тона и насыщенные цвета (например, ярко-синий или оливковый). Принты, такие как клетка или мелкий цветочный узор, тоже становятся актуальными.
Форма и детали
Укороченные тренчи часто имеют более строгий крой, с акцентом на плечах и талии. Популярны модели с поясом, который можно затянуть для создания силуэта. Также можно присмотреть тренчи с декоративными элементами, такими как эполеты, большие карманы или застежки.
Универсальность
Укороченный тренч идеально сочетается с вещами разных стилей - от повседневных до офисных образов. Его можно носить с джинсами, юбками, платьями, а также с обувью на каблуке или кроссовках.
Укороченный тренч на весну 2025 (коллаж: РБК-Украина)
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