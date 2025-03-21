Самый модный тренч на весну 2025: жена Усика показала стильный "лук"

Укороченный тренч - это стильный и универсальный вариант классического плаща, который стал очень популярен в последние сезоны. Такая верхняя одежда имеет укороченную длину - обычно до середины бедра или чуть выше, что делает его более легким и удобным для весеннего сезона.

Как Екатерина Усик носит укороченный тренч

Для стильного весеннего образа она выбрала укороченный тренч песочного оттенка с контрастными пуговицами спереди, а также традиционными для тренча атрибутами: погонами, отложным воротником и кокеткой.



Жена Усика задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Бежевый тренч жена Усика дополнила джинсами светло-голубого оттенка с потертостями и эффектом состаренного денима, а также светло-коричневым лонгсливом.



Екатерина Усика показала самый модный тренч на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершить весенний образ она решила удобными лоферами бежевого цвета и черной сумкой.



Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Почему укороченный тренч - тренд весны 2025

Практичность

Укороченный тренч обычно заканчивается на уровне бедра или чуть выше, что делает его более удобным и практичным для весны. Такой плащ не утяжеляет силуэт, при этом сохраняет все характерные детали классического тренча.

Материалы

В 2025 году используют легкие ткани, такие как хлопок, лен, нейлон или водоотталкивающие материалы, которые позволяют носить их в переменчивую весеннюю погоду.

Цвета и принты

В тренде остаются классические нейтральные цвета: бежевый, песочный, черный, но также популярны пастельные тона и насыщенные цвета (например, ярко-синий или оливковый). Принты, такие как клетка или мелкий цветочный узор, тоже становятся актуальными.

Форма и детали

Укороченные тренчи часто имеют более строгий крой, с акцентом на плечах и талии. Популярны модели с поясом, который можно затянуть для создания силуэта. Также можно присмотреть тренчи с декоративными элементами, такими как эполеты, большие карманы или застежки.

Универсальность

Укороченный тренч идеально сочетается с вещами разных стилей - от повседневных до офисных образов. Его можно носить с джинсами, юбками, платьями, а также с обувью на каблуке или кроссовках.



Укороченный тренч на весну 2025 (коллаж: РБК-Украина)

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