Куртка за 100 тысяч. Сколько стоит "лук", в котором жена Усика гуляет с дочкой

Екатерина Усик, которая недавно очаровала новым фото боксера с маленькой дочкой , похвасталась стильным образом во время прогулки с ребенком. И, конечно же, фанам звездной пары будет интересно узнать, сколько стоит "лук" возлюбленной абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Подробно об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Первые весенние дни Екатерина встречает, наслаждаясь прогулкой в компании мужа и младшей дочери Марии. Для уличного выхода она выбрала образ, который сочетает в себе стиль и комфорт.

Екатерина Усик на прогулке с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сколько стоит образ Екатерины Усик

Екатерина Усик выбрала стильную укороченную пуховую куртку из легкого нейлона от бренда Celine стоимостью более 106 тысяч гривен и спортивные штаны в трендовом сером цвете.

Куртка жены Усика (скриншот с сайта Celine)

Дополнили образ кроссовки Balenciaga. Оригинальная стоимость новых моделей бренда превышает 40 тысяч гривен. На украинском рынке весенние варианты и так называемые "реплики" можно найти по цене от 5000 грн.

Кроссовки, похожие на те, которые носит жена Усика (Иллюстративное фото: скриншот с krosonavtik.com)

Сколько стоит коляска

Важным атрибутом прогулки стала детская коляска от немецкого бренда Hesba, в которой Екатерина и Александр комфортно возили свою дочь Марию.

Александр Усик с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стоимость такой коляски стартует от 71 тысячи гривен в зависимости от количества приобретенных аксессуаров к ней.

Детская коляска Hesba (фото: instagram.com/hesba_official)

Екатерина также поделилась редким селфи с любимым.

Екатерина Усик в объятиях Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно о любви Екатерины и Александра Усиков

Напомним, Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей. У пары есть 15-летняя дочь Елизавета, 11-летний сын Кирилл, 9-летний Михаил и годовалая Мария. Влюбленные знакомы еще со школьных времен. Поженились в 2009 году в Симферополе, а в 2014-м переехали в Киев.

Ранее Усики с размахом отпраздновали день рождения 15-летней дочери Елизаветы. Настроение семье дарила певица Дорофеева, которую пригласили выступить на празднике.

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