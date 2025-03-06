Куртка за 100 тысяч. Сколько стоит "лук", в котором жена Усика гуляет с дочкой
Екатерина Усик, которая недавно очаровала новым фото боксера с маленькой дочкой, похвасталась стильным образом во время прогулки с ребенком. И, конечно же, фанам звездной пары будет интересно узнать, сколько стоит "лук" возлюбленной абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Подробно об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Первые весенние дни Екатерина встречает, наслаждаясь прогулкой в компании мужа и младшей дочери Марии. Для уличного выхода она выбрала образ, который сочетает в себе стиль и комфорт.
Екатерина Усик на прогулке с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Сколько стоит образ Екатерины Усик
Екатерина Усик выбрала стильную укороченную пуховую куртку из легкого нейлона от бренда Celine стоимостью более 106 тысяч гривен и спортивные штаны в трендовом сером цвете.
Куртка жены Усика (скриншот с сайта Celine)
Дополнили образ кроссовки Balenciaga. Оригинальная стоимость новых моделей бренда превышает 40 тысяч гривен. На украинском рынке весенние варианты и так называемые "реплики" можно найти по цене от 5000 грн.
Кроссовки, похожие на те, которые носит жена Усика (Иллюстративное фото: скриншот с krosonavtik.com)
Сколько стоит коляска
Важным атрибутом прогулки стала детская коляска от немецкого бренда Hesba, в которой Екатерина и Александр комфортно возили свою дочь Марию.
Александр Усик с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Стоимость такой коляски стартует от 71 тысячи гривен в зависимости от количества приобретенных аксессуаров к ней.
Детская коляска Hesba (фото: instagram.com/hesba_official)
Екатерина также поделилась редким селфи с любимым.
Екатерина Усик в объятиях Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Что известно о любви Екатерины и Александра Усиков
Напомним, Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей. У пары есть 15-летняя дочь Елизавета, 11-летний сын Кирилл, 9-летний Михаил и годовалая Мария. Влюбленные знакомы еще со школьных времен. Поженились в 2009 году в Симферополе, а в 2014-м переехали в Киев.
Ранее Усики с размахом отпраздновали день рождения 15-летней дочери Елизаветы. Настроение семье дарила певица Дорофеева, которую пригласили выступить на празднике.
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При создании материала были использованы следующие источники: сайты Balenciaga, Celine, Instagram жены Усика.