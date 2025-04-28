Жена Позитива умилила видео с 4-месячной дочкой и певцом

"Наше солнышко", - написала в блоге Сахневич.

Вчера, 27 апреля, их дочке исполнилось четыре месяца. Молодые родители каждый месяц показывают, как выросла и изменилась Мария.

На видео малышка позирует в белом боди, носочках и пышной юбке, а также повязке на голове. Позитив и Юлия Сахневич просто светятся от счастья рядом с дочкой.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать новую публикацию, отметив, что Мария растет настоящей красавицей. Многие также отметили, что она очень похожа на своего отца:

"Папина принцесса"

"Маленькая красавица"

"Сладкая! Дай Бог ей расти в мирной стране под мирным небом"

"Папина доченька"

"Принцесса"

"Милота"

"Папкина"

"Сладенькая булочка"

"Какая красивая девочка".



Позитив с дочкой Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про личную жизнь Позитива

Позитив и Юлия Сахневич несколько лет скрывали свои отношения. После развода с Анной Андрийчук-Завгородней в 2021 году певец долго не говорил о личном.

Весной 2024 года Алексей впервые публично признался в любви к Юлии, официально подтвердив их роман. Тогда же пара рассказала, что уже находится около года в официальном браке.

В ноябре 2024 года они объявили, что ждут первенца. Однако пол ребенка они не стали раскрывать в сети.

Супруга Позитива делилась смелыми фото своей беременности. Для одно из фотосессий она выбрала образ без нижнего белья.

Также пара записывала шуточные видео. Например, Юлия Сахневич показала интересный лайфхак, который поможет беременным на последних месяцах.

27 декабря 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Марией. Радостную новость они рассказали не сразу, а только через несколько недель.



Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)