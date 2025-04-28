Меган Маркл показала новые фото детей: Арчи и Лилибет - настоящие копии принца Гарри

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая недавно ответила на критику ее шоу "With Love, Meghan" , показала новые фото со своими детьми: сыном Арчи, которому в мае исполнится 6 лет, а также с 3-летней дочерью Лилибет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

"Воскресная любовь", - подписала она новые фото со своими детьми в блоге.

Меган опубликовала три изображения в карусели. На первом она улыбается и показывает большой розовый цветок своей дочери Лилибет. Камера зафиксировала затылок девочки, акцентируя внимание на ее рыжих волосах, как у отца.



Меган Маркл показала дочь Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

В посте также была фотография Арчи, который стоял спиной и рассматривал розы.



Сын принца Гарри (фото: instagram.com/meghan)

На еще одном фото пятилетний сын принца Гарри и Меган Маркл держит цветок перед лицом.



Меган Маркл показала сына Арчи (фото: instagram.com/meghan)

Следует отметить, что Меган и Гарри очень редко делятся фотографиями своих детей в соцсетях, стараясь сохранить их личную жизнь в приватности. Почти на всех снимках малыши изображены так, чтобы их лица не были видны.

Напомним, Меган и Гарри с двумя детьми живут в США с 2020 года. Их отношения с другими членами королевской семьи осложнились после отказа от выполнения королевских обязанностей.

Меган не посещала родину Гарри с 2022 года, последний раз она была там на похоронах Елизаветы II в сентябре 2022-го.

В начале 2025 года 43-летняя Меган вернулась в соцсети после длительного перерыва, создав новый аккаунт под ником "meghan". Ранее она уже вела страницу в Instagram, пока не стала частью королевской семьи в 2018 году.

Недавно она рассказала о тяжелом послеродовом расстройстве.



Меган Маркл с сыном Арчи (фото: Getty Images)