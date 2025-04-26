В компании известной спортсменки: Притула показал 16-летнего сына-красавца (фото)

Как сейчас выглядит мальчик и что известно о его встрече с выдающейся спортсменкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram волонтера.

Сергей растрогал сеть новым фото со старшими сыном, который встретился с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. Он считает самой большой наградой слова благодарности, которые часто слышит от людей. А еще больше радости приносит возможность для детей общаться с выдающимися украинцами, среди которых знаменитая фехтовальщица.

"Когда Оля приходит к нам со вкусностями и уделяет время 16-летнему парню на общение и на дружеский совет, я очень радуюсь. Потому что круг общения беспрекословно формирует личность", - написал он.

Он назвал Ольгу национальной легендой Украины и подчеркнул, что она является примером силы воли и трудолюбия. Каждая минута разговора с ней, по словам Притулы, бесценна.

Ольга Харлан и Дмитрий Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Последний раз Сергей показывал сына в прошлом году. Он часто проводит время со своим папой и младшими сестрами. Когда парню исполнилось 16 лет в октябре 2024-го, волонтер поздравил отпрыска с праздником и отметил, что он прекрасный старший брат.

"С ним очень интересно проводить время в общении. Ну, и если бы был чемпионат мира по лучшим старшим братьям, то Дмитрий занял бы все призовые места сам", - рассказал о сыне Притула.

Сергей с сыном Дмитрием (фото: instagram.com/siriy_ua)

Напомним, мальчик появился на свет в предыдущем браке бывшего ведущего с женщиной Юлией. Сейчас Притула женат на Екатерине Сопельник. Пара сыграла свадьбу летом 2015 года. Через два года у них родилась дочь Соломия, а в 2021-м - Стефания.