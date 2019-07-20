Вибори в Раду 2019: астролог дала неприємний прогноз

Вибори в Раду 2019 відбудуться 21 липня (ілюстративне фото / yatsenyuk.org.ua)

Астролог розповіла, чого очікувати від парламентських виборів 2019

Вибори в Верховну Раду пройдуть дуже складно і гучно. Про це розповіла засновниця Міжнародного центру астрології і розвитку свідомості ASTRA Анна Вергелес.

Як відомо, голосувати на парламентських виборах 2019 українці будуть вже 21 липня. У плані астрології, розповіла експерт в коментарі "Фактам ICTV", цей день дуже непростий. Справа у тому, що 17 липня відбулося місячне затемнення, вплив якого будуть відчувати і кандидати, і люди, які голосуватимуть, саме в день виборів.

Затемнення, говорить астролог, знаменує протистояння народу і влади, людей і системи.

"Буде підвищений емоційний фон і можливі не те, щоб провокації, але якісь епатажні виступи, яскраві заяви", - додала Анна.

Напередодні виборів, зокрема 20 липня, теж у суспільстві та медіапросторі пануватиме напружена обстановка. Вергелес не виключає можливості великих скандалів, оприлюднення компроматів. Очікуються перед виборами ще й емоційні заяви політиків.

"Спливатиме всіляка брудна інформація, компромати, якісь чутки. Є показники, що боротьба буде, до того ж не зовсім чесна. Для того, щоб вплинути на результати виборів, будуть використовуватися маніпулятивні технології, не зовсім прозорі схеми. Емоційно розгойдувати натовп будуть, це однозначно", - впевнена астролог.

Також Вергелес порадила українцям при голосуванні за кандидата в нардепи керуватися не емоціями, а максимально орієнтуватися на логіку і здоровий глузд.

Список всіх партій, які йдуть на вибори в Раду, дивіться на РБК-Україна.