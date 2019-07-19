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Зеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відео

STYLERЖиття    19.07.2019 - 15:53
Зеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відео
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У мережі розмістили відео, де Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони Полторака

У мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони України Степана Полторака. Відео розмістили на YouTube-каналі Ariurus Ariurus.

Інцидент стався під час того, як Володимир Зеленський разом з міністром оборони Степаном Полтораком і Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком відвідали презентацію нових модулів, які призначені для розміщення бійців ЗСУ на передовій.

Володимир Зеленський грубо штовхнув міністра оборони (YouTube/Ariurus Ariurus)

Відео цього інциденту просто підірвало користувачів мережі, і вони вважають, що подібна поведінка абсолютно неприпустима для президента України.

  • Великого розуму штовхнути міністра оборони не треба. Але потрібно пам'ятати, що ти сам започаткував такий формат спілкування. Так буде не завжди.
  • Так він і армію відштовхне.
  • Як на мене - це вже за межею.

Зеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відеоЗеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відеоЗеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відеоЗеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відео

Скріншоти коментарів

Варто відзначити, що після неприємного інциденту, Володимир Зеленський заслухав доповідь Степана Полторака і Руслана Хомчака і вів себе з міністром оборони по-панібратськи, сміявся і навіть поплескав його по плечу.

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці Facebook написав: "Однак Полторак сказав, що ніякого інциденту не сталося. З його слів справа була так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака, президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапці і К. Тимошенко . Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!" Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч пішла по планом".

Зеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відео

Скріншот посту (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо, ким Зеленський стане після президентства.

А також розповідали про те, що кандидат від "Слуги народу" засумнівалася в присутності "сепаров" на Донбасі.

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