Зеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відео

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У мережі розмістили відео, де Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони Полторака

У мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони України Степана Полторака. Відео розмістили на YouTube-каналі Ariurus Ariurus.

Інцидент стався під час того, як Володимир Зеленський разом з міністром оборони Степаном Полтораком і Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком відвідали презентацію нових модулів, які призначені для розміщення бійців ЗСУ на передовій.

Володимир Зеленський грубо штовхнув міністра оборони (YouTube/Ariurus Ariurus)

Відео цього інциденту просто підірвало користувачів мережі, і вони вважають, що подібна поведінка абсолютно неприпустима для президента України.

Великого розуму штовхнути міністра оборони не треба. Але потрібно пам'ятати, що ти сам започаткував такий формат спілкування. Так буде не завжди.

Так він і армію відштовхне.

Як на мене - це вже за межею.

Скріншоти коментарів

Варто відзначити, що після неприємного інциденту, Володимир Зеленський заслухав доповідь Степана Полторака і Руслана Хомчака і вів себе з міністром оборони по-панібратськи, сміявся і навіть поплескав його по плечу.

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці Facebook написав: "Однак Полторак сказав, що ніякого інциденту не сталося. З його слів справа була так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака, президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапці і К. Тимошенко . Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!" Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч пішла по планом".

Скріншот посту (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо, ким Зеленський стане після президентства.

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