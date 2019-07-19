У Полторака розповіли про "сенсацію" з Зеленським

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленська Яна звинуватила журналістів у створенні сенсації на порожньому місці

У міністра оборони Степана Полторака, якого 19 липня штовхнув президент Володимир Зеленський, розповіли, як все насправді відбувалося. Про це написала керівник військового телебачення України Яна Холодна на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, у ЗМІ інцидент прийняли дуже серйозно і додумали те, чого немає. Яна вважає, що журналісти просто висмоктали з пальця сенсацію.

"Доповідаю. Степан Полторак почуває себе прекрасно. Має гарний настрій. І з подивом дізнався про всі ті новини, які розповсюдили наші ЗМІ.

Якраз в цей момент я доповідала по нашій роботі і тут понеслась..... Володимир Зеленський вдарив Міністра оборони. Шановні, ви серйозно? Ми що живемо в якомусь первісному суспільстві? Хіба таке можливо в правовій державі? " - задала питання Холодна.

Яна повідомила, як все насправді відбувалося. За її запевненням, Полторак і Хомчак просто зробили крок назад перед президентом, а цей момент зафіксували камери.

"Все було просто. Після того, як Міністр зустрів Президента, вони попрямували до інших учасників цього заходу. Президент ввічливо попросив секунду аби з ними переговорити. Звісно, що як виховані люди Степан Полторак, так і Руслан Хомчак зробили крок назад. Аби не ставити в незручне положення Президента. Саме це і зафіксували камери. Все. Крапка. На цьому сенсація закінчилася.

А писати домисли і неперевірені факти - це вирок деяким журналістам. Як на мене. До речі, за коментарем видання, яке першим розповсюдило цю "сенсацію", не зверталося", - зазначила Яна.

Фото: Яна Холодна і Степан Полторак (facebook.com/yana.kholodnaya)

Користувачі мережі не повірили у версію Яни Холодної. Вони вважають, що її версія - це вигадка.

Тобто мені повилазило?

На відео чітко видно, як відхилилися Полторак і Хомчак, другий навіть потягнувся блок поставити, як обернув піджак Зе, як різко озирнувся на метушню фотограф. Ясно, що міністр не опуститься до розборок, але поведінка президента огидна. Полтораку повагу за достойну і адекватну реакцію.

Якщо для Полторак незрозумілі такі речі, як дистанція і субардинация, то він займає чуже місце.

Швидкість перевзування вражає. Формула-1 нервово курить.

Скріншот коментарів (facebook.com/yana.kholodnaya)

Як ми раніше писали, в мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони України Степана Полторака. Відео розмістили на YouTube-каналі Ariurus Ariurus.