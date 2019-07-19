У Полторака розповіли про "сенсацію" з Зеленським

Зеленська Яна звинуватила журналістів у створенні сенсації на порожньому місці
У міністра оборони Степана Полторака, якого 19 липня штовхнув президент Володимир Зеленський, розповіли, як все насправді відбувалося. Про це написала керівник військового телебачення України Яна Холодна на своїй Facebook-сторінці.
За її словами, у ЗМІ інцидент прийняли дуже серйозно і додумали те, чого немає. Яна вважає, що журналісти просто висмоктали з пальця сенсацію.
"Доповідаю. Степан Полторак почуває себе прекрасно. Має гарний настрій. І з подивом дізнався про всі ті новини, які розповсюдили наші ЗМІ.
Якраз в цей момент я доповідала по нашій роботі і тут понеслась..... Володимир Зеленський вдарив Міністра оборони. Шановні, ви серйозно? Ми що живемо в якомусь первісному суспільстві? Хіба таке можливо в правовій державі? " - задала питання Холодна.
Яна повідомила, як все насправді відбувалося. За її запевненням, Полторак і Хомчак просто зробили крок назад перед президентом, а цей момент зафіксували камери.
"Все було просто. Після того, як Міністр зустрів Президента, вони попрямували до інших учасників цього заходу. Президент ввічливо попросив секунду аби з ними переговорити. Звісно, що як виховані люди Степан Полторак, так і Руслан Хомчак зробили крок назад. Аби не ставити в незручне положення Президента. Саме це і зафіксували камери. Все. Крапка. На цьому сенсація закінчилася.
А писати домисли і неперевірені факти - це вирок деяким журналістам. Як на мене. До речі, за коментарем видання, яке першим розповсюдило цю "сенсацію", не зверталося", - зазначила Яна.
Фото: Яна Холодна і Степан Полторак (facebook.com/yana.kholodnaya)
Користувачі мережі не повірили у версію Яни Холодної. Вони вважають, що її версія - це вигадка.
Скріншот коментарів (facebook.com/yana.kholodnaya)
Як ми раніше писали, в мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони України Степана Полторака. Відео розмістили на YouTube-каналі Ariurus Ariurus.