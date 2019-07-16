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Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

STYLERЖиття    16.07.2019 - 10:41
Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

У Зеленського використовували без дозволу унікальний шрифт каліграфа Чебаника

Офісу президента України Володимира Зеленського дорікнули через використання стилістики робіт каліграфа і лауреата Шевченківської премії Василя Чебаника без його дозволу. На таке "запозичення" звернула увагу дочка художника Вероніка Чебаник. Також вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідні фотодокази.

Зазначається, що у вітальному бланку від глави держави з нагоди Дня рибалки було взято шрифт професора. Однак без дозволу автора і без ліцензії.

"...Звідки ліцензія на шрифт, хлопчики? Мабуть таке не чули...

Цікавіше. Шрифтова основа дійсно Василя Яковича, але такого напису він не робив, перероблено на свій лад, не дуже вдало, по експертним висновкам самого Василя Яковича робив шрифтовик, свої ідеї втілив не порадившись з автором (цікаво знати хто він), що як правило покручує саму ідею шрифту", - написала вона.

 

Фото: facebook.com/veronika.chebanik

Сам каліграф негативно оцінив обробку його шрифту.

"Нажаль, це не злизування, а перешивання з моїх літер на "покращення", і в наборі каша з ранньої "гражданки"... Доречі, у моїх доробках є кілька логотипів "ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ" окремо й на посвідченні президента Украіни, можети переконатися", - передала слова свого батька Вероніка Чебаник.

Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

Василь Чебаник і його донька Вероніка Чебаник (Фото: facebook.com/veronika.chebanik)

Василь Якович Чебаник родом з Чернівецької області. Професор працює в галузі книжкової графіки, мистецтва шрифту, інтролігації. Є оригінальним інтерпретатором образів літературної класики, які втілюються засобами гравюри на пластиці і офорті.

Завідувач кафедри графічного дизайну Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, член-кореспондент Національної академії мистецтв України.

Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

Василь Чебаник (Фото: facebook.com/chebanik)

Користувачі мережі відреагували на таке "запозичення" і взялися жваво обговорювати питання. Також звучать заклики звернутися до суду.

  • А як воно взагалі до них потрапило? Знову з "відкритих джерел"?
  • Можна подавати в суд;
  • Це коли "простота" і "крадіжка" ніяк не визначаться, що ж з них гірше...
  • До речі АП від Порошенка відреагувала і підрядники виплатили компенсацію. От і побачимо різницю;
  • Людям останнім часом наче пороблено. На нових купюрах в 1000 грн вкрадений шрифт, вранці читаю повідомлення ілюстраторки - власниці бренду "Гусака", що вчергове мало того що використовують без дозволу персонаж, та ще й огризаються на зауваження. А тут таке в адміністрації новообраного... Ось тому у нас все так і виходить. Наслідки радянської парадигми: "все колгоспне - все моє";

Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, на початку липня прес-служба президента Володимира Зеленського осоромилася, переплутавши в анонсі на сайті столицю Канади Оттаву із найбільшим містом країни Торонто.

Також ми писали про те, що нещодавно Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".

Додамо, що близько місяця тому заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко ініціював службове розслідування про ідентичність фрагментів виступу Володимира Зеленського в Брюсселі і виступ Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність".

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