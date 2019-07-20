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Яким буде курс долара після виборів у Раду: несподіваний прогноз

STYLERВибори 2019    20.07.2019 - 14:38
Яким буде курс долара після виборів у Раду: несподіваний прогноз
Курс долара після виборів в Раду 2019 - прогноз банкірів (колаж РБК-Україна)

Вибори до Верховної ради можуть вплинути на курс долара

Вибори в Раду можуть вплинути на курс гривні до долара, проте істотних змін не очікується. Більш того, експерти переглянули прогноз щодо курсу долара на найближчі півроку. Таку відповідь на питання про те, що буде з доларом після парламентських виборів 2019, дали експерти. Про це повідомили в Європейській Бізнес Асоціації з посиланням на заяву президента ЄБА Томаша Фіали в ході зустрічі представників асоціації з керівництвом Національного банку України, передає видавництво "УНІАН".

Бізнес покращив прогноз щодо курсу гривні до долара на кінець року до 27,5 грн/дол. з 29,7 грн/дол., прогнозованих раніше.

"Ми також переглянули прогноз щодо курсу гривні на кінець року з 29,7 грн/дол. до 27,5 грн/дол., і по відношенню боргу до ВВП до 54%, що представляє будь-які розмови про дефолт неактуальними", - сказав Фіала.

Серед можливих викликів він назвав збереження незалежності НБУ та судові рішення про можливе повернення "Приватбанку" колишнім власникам. В цілому Фіала назвав настрої інвесторів позитивними, хоча бізнес очікує підсумків недільних виборів і нового складу уряду.

Одразу ж після виборів до Верховної Ради України, 22 липня, офіційний курс гривні до долара, встановлений НБУ, буде триматися на рівні 25,82 грн/дол. Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 2581,5345 гривень за 100 доларів (-21,4704 гривень). Євро на наступний день після виборів буде коштувати 28,98 грн/євро.

Яким буде курс долара після виборів у Раду: несподіваний прогноз

Курс долара після виборів в Раду 2019 - прогноз банкірів (фото: прес-служба НБУ)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що курс долара впав на міжбанку. Вартість долара впала на 32 копійки, в порівнянні з 18 липня. Різке зниження курсу валют сталося прямо перед виборами.

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